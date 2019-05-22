İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu sorunları bizler bazen sözle bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Dağ, Yeşilay'ın ev sahipliğinde Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, ramazan-ı şerifin 17. gününde İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, İzmir milletvekili olarak 23 Haziran seçim çalışmaları sürecince İstanbul'da kalacağını söyledi.

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde, bu düşüncede olanların birlik ruhu içinde hareket ettiğini dile getiren Dağ, gönüllerinin, hem din ve dil birliği hem de ülkü birliği yaptıkları kardeşleriyle olduğunu anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kardeşlerinin yaşadığı sıkıntıları gidermek adına elinden geleni bugüne kadar yaptığını, bugünden sonra da yapmaya gayret edeceğini vurgulayan Dağ, "Sorunlara, dünyadaki problem yaşayan bölgelere baktığımızda Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu sorunları bizler bazen sözle bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti madden ve manen ne kadar güçlü olur ve elindeki imkanlar ne kadar büyük olursa, Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Suriye'ye, Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye kadar yaşanan bütün problemlere karşı sesi daha güçlü çıkacaktır." diye konuştu.