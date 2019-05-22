HABER

"Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 23:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu sorunları bizler bazen söz ile bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz" - "Türkiye Cumhuriyeti madden ve manen ne kadar güçlü olur ve elindeki imkanlar ne kadar büyük olursa, Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Suriye'ye, Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye kadar yaşanan bütün problemlere karşı sesi daha güçlü çıkacaktır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu sorunları bizler bazen sözle bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Dağ, Yeşilay'ın ev sahipliğinde Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, ramazan-ı şerifin 17. gününde İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, İzmir milletvekili olarak 23 Haziran seçim çalışmaları sürecince İstanbul'da kalacağını söyledi.

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde, bu düşüncede olanların birlik ruhu içinde hareket ettiğini dile getiren Dağ, gönüllerinin, hem din ve dil birliği hem de ülkü birliği yaptıkları kardeşleriyle olduğunu anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kardeşlerinin yaşadığı sıkıntıları gidermek adına elinden geleni bugüne kadar yaptığını, bugünden sonra da yapmaya gayret edeceğini vurgulayan Dağ, "Sorunlara, dünyadaki problem yaşayan bölgelere baktığımızda Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu sorunları bizler bazen sözle bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti madden ve manen ne kadar güçlü olur ve elindeki imkanlar ne kadar büyük olursa, Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Suriye'ye, Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye kadar yaşanan bütün problemlere karşı sesi daha güçlü çıkacaktır." diye konuştu.

Hamza Dağ, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin İstanbul ve Türkiye'ye hayırlı olması dileyerek, "İşimiz çok. 23 Haziran'dan sonra birçok meseleyi çözüme kavuşturma, ülkemizi 4 sene bir seçimle daha karşılaşmaması noktasında çaba, uğraş vermek en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

- "Samsun'da çekilen milli birlik fotoğrafını alkışlıyoruz"

Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, kurumun çalışmalarına değinerek, bağımlılıkla hep birlikte mücadele ettiklerini anlattı.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Türk dünyasının pek çok yerinde Müslümanların zulüm gördüğünü, selam alıp-vermenin bile yasak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedeflerine hızla yol alırken çeşitli engellemelerle karşılaştığına dikkati çeken Cengiz, şunları kaydetti:

"Her türlü engellemeleri usanmadan önümüze koyuyorlar ve bunda ısrar ediyorlar. Lakin biz de ülke olarak büyümekte, baskılara direnmekte ısrar ediyoruz. Samsun'daki birlik fotoğrafını, 19 Mayıs milli birlik ruhunun 2023'e ve daha sonraki yıllara kadar süreceğinin bir işareti olarak görüyoruz. Samsun'da çekilen milli birlik fotoğrafını alkışlıyoruz. Biz ülke olarak nerede bir kardeşimiz gözyaşı döküyorsa ona mendil tutmalı, nerede bir kardeşimizin derdi varsa ona derman olmalıyız."

Konuşmaların ardından özellikle Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan gibi Orta Asya ülkelerinde kullanılan ve tezeneli çalgılar grubuna dahil olan dombıra dinletisi sunuldu.

İftara, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Basın İlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
“Game of Gölge” grubu hayran bıraktı“Game of Gölge” grubu hayran bıraktı
Yetim çocuklardan İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya’ya ziyaretYetim çocuklardan İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya’ya ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz Basın İlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş İslam Türk Yeşilay Yeşilay Genel Sekreteri Av. Osman Baturhan Dursun

En Çok Okunan Haberler

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK kesin sonuçları ilan etti

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafı!

Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafı!

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Önce kendilerini sonra da gelen ekiplerini yakmaya kalktılar

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Bıçak ve sopalarla otel bastılar: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.