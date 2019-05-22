İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu sorunları bizler bazen sözle bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz." dedi.
Dağ, Yeşilay'ın ev sahipliğinde Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, ramazan-ı şerifin 17. gününde İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, İzmir milletvekili olarak 23 Haziran seçim çalışmaları sürecince İstanbul'da kalacağını söyledi.
AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde, bu düşüncede olanların birlik ruhu içinde hareket ettiğini dile getiren Dağ, gönüllerinin, hem din ve dil birliği hem de ülkü birliği yaptıkları kardeşleriyle olduğunu anlattı.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kardeşlerinin yaşadığı sıkıntıları gidermek adına elinden geleni bugüne kadar yaptığını, bugünden sonra da yapmaya gayret edeceğini vurgulayan Dağ, "Sorunlara, dünyadaki problem yaşayan bölgelere baktığımızda Türk İslam coğrafyasının ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bu sorunları bizler bazen sözle bazen el ile bazen de kalben buğuz veya dua ederek gidermeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti madden ve manen ne kadar güçlü olur ve elindeki imkanlar ne kadar büyük olursa, Doğu Türkistan'dan Keşmir'e, Suriye'ye, Filistin'e, Kudüs'e, Gazze'ye kadar yaşanan bütün problemlere karşı sesi daha güçlü çıkacaktır." diye konuştu.
Hamza Dağ, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin İstanbul ve Türkiye'ye hayırlı olması dileyerek, "İşimiz çok. 23 Haziran'dan sonra birçok meseleyi çözüme kavuşturma, ülkemizi 4 sene bir seçimle daha karşılaşmaması noktasında çaba, uğraş vermek en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.
- "Samsun'da çekilen milli birlik fotoğrafını alkışlıyoruz"
Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, kurumun çalışmalarına değinerek, bağımlılıkla hep birlikte mücadele ettiklerini anlattı.
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Türk dünyasının pek çok yerinde Müslümanların zulüm gördüğünü, selam alıp-vermenin bile yasak olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedeflerine hızla yol alırken çeşitli engellemelerle karşılaştığına dikkati çeken Cengiz, şunları kaydetti:
"Her türlü engellemeleri usanmadan önümüze koyuyorlar ve bunda ısrar ediyorlar. Lakin biz de ülke olarak büyümekte, baskılara direnmekte ısrar ediyoruz. Samsun'daki birlik fotoğrafını, 19 Mayıs milli birlik ruhunun 2023'e ve daha sonraki yıllara kadar süreceğinin bir işareti olarak görüyoruz. Samsun'da çekilen milli birlik fotoğrafını alkışlıyoruz. Biz ülke olarak nerede bir kardeşimiz gözyaşı döküyorsa ona mendil tutmalı, nerede bir kardeşimizin derdi varsa ona derman olmalıyız."
Konuşmaların ardından özellikle Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan gibi Orta Asya ülkelerinde kullanılan ve tezeneli çalgılar grubuna dahil olan dombıra dinletisi sunuldu.
İftara, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Basın İlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş ve çok sayıda davetli katıldı.
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