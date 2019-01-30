HABER

Türk-İslâm Eserleri Müzesi’nin çinileri İznik’te yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 08:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yeşil semtinde Türk-İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılan Sultâniye Medresesi’nin çinileri İznik ilçesinde yapıldı.Sultâniye Medresesi, Çelebi Sultan Mehmed tarafından 1419 yılında yaptırıldı.

Bursa’nın Yeşil semtinde Türk-İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılan Sultâniye Medresesi’nin çinileri İznik ilçesinde yapıldı.
Sultâniye Medresesi, Çelebi Sultan Mehmed tarafından 1419 yılında yaptırıldı. Osmanlı devrinde Bursa’nın en önemli medresesi olduğu biliniyor. Medrese, dikdörtgen bir avlu etrafında 13 oda, bir müderris odası ve bir giriş eyvanından ibaret. 1975 yılından beri yapı Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veriyor. Zaman içinde oldukça yıpranan yapı 2017 yılında restorasyona girdi. 2019 yılında hizmete tekrar açılacak.
Restorasyon sırasında binada süsleme maksadıyla kullanılan erken dönem çiniler yıprandı ve eksildi. Eksilenlerin yerine dönemin özelliklerine uygun olarak kırmızı hamurlu ve renkli sır tekniği ile çini imâl ediliyor. Çiniler İznik’te “Mavi Çini” atölyesinde AR-GE çalışması yapılarak aslına uygun üretilerek restorasyon firmasına teslim edildi.
Mavi Çini kurucu ortağı ve çini ustası Mahmut Çalışkan, “Dört farklı form olarak üretilen çiniler İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından dona dayanım testine tabi tutuldu. İyi netice alınarak üretildi. Erken Osmanlı seramiklerinin özelliklerini yansıtan çiniler kırmızı hamurlu ve turkuaz renkli sır uygulanarak 2 kez bisküvi ve sırlı olmak üzere 950 derecede pişirilerek tamamlandı. Anıtlar kurulunun onayından sonra çiniler yerine monte edildi” dedi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandıRüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı
Bariyerlere ok gibi saplandı! Acı içinde kurtarılmayı beklediBariyerlere ok gibi saplandı! Acı içinde kurtarılmayı bekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Rüşvet skandalı! Parayı alırken yakalandı

Bariyerlere ok gibi saplandı! Acı içinde kurtarılmayı bekledi

Bariyerlere ok gibi saplandı! Acı içinde kurtarılmayı bekledi

Faciadan dönüldü: 9 kişilik aile yok olacaktı

Faciadan dönüldü: 9 kişilik aile yok olacaktı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Günlük burç yorumları 30 Ocak Çarşamba (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.