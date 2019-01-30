Türk-İslâm Eserleri Müzesi’nin çinileri İznik’te yapıldı

Bursa’nın Yeşil semtinde Türk-İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılan Sultâniye Medresesi’nin çinileri İznik ilçesinde yapıldı.

Sultâniye Medresesi, Çelebi Sultan Mehmed tarafından 1419 yılında yaptırıldı. Osmanlı devrinde Bursa’nın en önemli medresesi olduğu biliniyor. Medrese, dikdörtgen bir avlu etrafında 13 oda, bir müderris odası ve bir giriş eyvanından ibaret. 1975 yılından beri yapı Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veriyor. Zaman içinde oldukça yıpranan yapı 2017 yılında restorasyona girdi. 2019 yılında hizmete tekrar açılacak.

Restorasyon sırasında binada süsleme maksadıyla kullanılan erken dönem çiniler yıprandı ve eksildi. Eksilenlerin yerine dönemin özelliklerine uygun olarak kırmızı hamurlu ve renkli sır tekniği ile çini imâl ediliyor. Çiniler İznik’te “Mavi Çini” atölyesinde AR-GE çalışması yapılarak aslına uygun üretilerek restorasyon firmasına teslim edildi.

Mavi Çini kurucu ortağı ve çini ustası Mahmut Çalışkan, “Dört farklı form olarak üretilen çiniler İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından dona dayanım testine tabi tutuldu. İyi netice alınarak üretildi. Erken Osmanlı seramiklerinin özelliklerini yansıtan çiniler kırmızı hamurlu ve turkuaz renkli sır uygulanarak 2 kez bisküvi ve sırlı olmak üzere 950 derecede pişirilerek tamamlandı. Anıtlar kurulunun onayından sonra çiniler yerine monte edildi” dedi.

