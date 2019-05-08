Türk İslam Eserleri Müzesi’nin ışıkları Ramazan’da sönmeyecek

Osmanlı’nın son müzesi ve ilk Türk müzesi olma ünvanlarına sahip tarihi Sultanahmet Meydanı’ndaki Türk İslam Eserleri Müzesi’nin ışıkları Ramazan ayı boyunca sönmeyecek.

Türk ve İslam sanatının nadide eserlerini bir araya getiren ve her yıl yüz binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Türk İslam Eserleri Müzesi, bu yıl da Ramazan’da gece saat 01.30’a kadar açık olacak. İstanbul’un en önemli turistik merkezlerinden Sultanahmet Meydanı’nda bulunan ve özellikle Ramazan aylarında ziyaretçilerin akınına uğrayan Türk İslam Eserleri Müzesi’nin birçok bölümü başlı başına bir müze oluşturacak zenginlikte. Müzenin büyük bir çeşitlilik gösteren koleksiyonları, İslam sanatının en erken döneminden 20’inci yüzyıla uzanan bir çizgide Emevi, Abbasi, Kuzey Afrika (Magrip), Endülüs, Fatımi, Selçuklu, Eyyubi, İlhanlı, Memlûk, Timurlu, Safavi devletleriyle çeşitli Kafkas ülkeleri, beylikler ve Osmanlı dönemi eserlerinden oluşuyor.

Bilim dünyasına ışık tutuyor

Halı, el yazmaları, ahşap, taş, cam-maden-seramik ve etnografya bölümleriyle büyük ilgi gören Türk İslam Eserleri Müzesi’nde el yazmalarının sergilendiği alan ise hemen hemen hiçbir koleksiyonda eşine rastlanmayacak nitelikte. Erken İslam Dönemi’nden 20’inci yüzyıla kadar uzanan geniş bir zaman dilimi ve İslam ülkelerinin geniş coğrafyasındaki ülkeleri kapsayan bu koleksiyon, Osmanlı sultanlarının kendi adlarına yaptırdıkları vakıf binalarındaki kütüphaneler için dönemlerinin en usta sanatçı ve hattatlarına yazdırdıkları veya onlara hediye edilmiş eserlerle ayrı bir boyut kazanıyor. Ayrıca ferman, berat, vakfiye gibi benzersiz belgeler de içeren koleksiyon, sayısı 18 bin 298’i bulan eser sayısı ile bilim dünyasına da ışık tutuyor. Koleksiyon, eserlerin çoğunun geldikleri yerin bilinmesini sağlayan vakıf kayıtları nedeniyle de büyük bir belge değeri taşıyor. Yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan eşsiz eserler, bu Ramazan’da da gecenin geç saatlerine kadar ziyaretçilerini bekliyor.



