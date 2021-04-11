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  4. Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye’de 4 asırlık gelenek

Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye’de 4 asırlık gelenek

11.04.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye Camii’nde, 4 asırlık mahya geleneği yaşatılıyor. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle kadim caminin eşsiz minareleri arasına ‘Şifa senden ya şafi’ yazılı mahya asıldı.

Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye’de 4 asırlık gelenek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl belirlenen tema kapsamında, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki ‘Şifa senden ya şafi’ yazılı mahya, dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camii’ne asıldı.

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"ŞİFA SENDEN YA ŞAFİ"

Selimiye Cami İmam Hatibi Yusuf Serenli, “Salgın hastalıktan dolayı 2 senedir Ramazan’a buruk giriyoruz. Bununla birlikte 400 yıldır gelenek olan mahya geleneği çeşitli camilerimize asıldı. Edirne’de ise gözbebeğimiz Selimiye Cami’ne. Bu yıl ‘Şifa ayı Ramazan’ kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bu sene Selimiye Camii’nde, ‘Şifa senden ya şafi’ ilk 15 gün asılı kalacak” dedi. (İHA)


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