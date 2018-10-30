İZMİR (AA) - Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Osmanlılık 19. asırda bir tebaya dönüşmüştür. Daha evvel Türkiye'de Osmanlılık diye bir kişisel kimlik söz konusu değildir. Bu bizim etnik kimliğimiz anlamına gelmiyor. Çok açıktır ki değişik ırkları, kimlikleri taşıyan bu memlekette bir müddet kullanılmıştır. Türk ismi hiçbir zaman silinmemiştir." dedi.

Ortaylı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cumhuriyet ve Rejimler" konulu konferansta, Türkiye'de cumhuriyet ile birlikte dilde, sanatta, eğitimde, tıpta büyük atılımlar yapıldığını söyledi.

Osmanlıca'nın dil değil, bir jargon olduğunu vurgulayan Ortaylı, "Osmanlılık 19. asırda bir tebaya dönüşmüştür. Daha evvel Türkiye'de Osmanlılık diye bir kişisel kimlik söz konusu değildir. Bu bizim etnik kimliğimiz anlamına gelmiyor. Çok açıktır ki değişik ırkları, kimlikleri taşıyan bu memlekette bir müddet kullanılmıştır. Türk ismi hiçbir zaman silinmemiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in kuruluşundaki kimlik unsurunun yanı sıra 1920'li yıllarda eğitimde yaşanan ilerlemenin de değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Ortaylı, bu dönemde Arap harflerinin kaldırılmasının ciddi bir kültürel kargaşa yaratmadığını ifade etti.