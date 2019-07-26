Türk-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

Türk-İş'in araştırmasına göre, Temmuz ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 75, yoksulluk sınırı 6 bin 760 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, haziranda dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 75 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 760 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,39 arttı. Yılın ilk 7 ayında fiyatlardaki artış yüzde 6,91 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış yüzde 19,38 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 22,86 olarak hesaplandı.