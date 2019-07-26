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Türk-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

Temmuz ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 75, yoksulluk sınırı 6 bin 760 lira olarak hesaplandı - Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,39 arttı - Geçen ay 6 lira olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 5,82 liraya, 7,73 lira olarak hesaplanan meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 7,58’e geriledi

Türk-İş'in araştırmasına göre, Temmuz ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 75, yoksulluk sınırı 6 bin 760 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, haziranda dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 75 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 760 lira oldu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,39 arttı. Yılın ilk 7 ayında fiyatlardaki artış yüzde 6,91 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış yüzde 19,38 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 22,86 olarak hesaplandı.

-Yumurta fiyatı geriledi

Araştırmaya göre, temmuzda süt ve peynir fiyatında bir değişiklik olmazken, yoğurt fiyatında genelde bir artış dikkati çekti.

Kıyma ve kuşbaşı et, tavuk ile sakatat ve kültür balıkları fiyatı aynı kalırken, yumurta fiyatı geriledi. Bakliyat ürünleri fiyatında düşük oranda bir "ayarlama" görüldü.

Mutfak harcamasındaki rahatlamayı sebze-meyve fiyatlarındaki gerileme sağladı. Havaların ısınması ve tarla ürünlerinin pazarda yaygınlaşması gibi mevsim şartları nedeniyle hane halkının günlük tüketiminde önemli payı bulunan yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,63 lira olarak hesaplandı. Geçen ay 6 lira olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 5,82 liraya, 7,73 lira olarak hesaplanan meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 7,58’e geriledi.

Bulgur ve un fiyatı bazı marketlerde indirim nedeniyle gerilerken ekmek, makarna, irmik ve pirinç fiyatı aynı kaldı.

Tereyağı, margarin ve ayçiçeği yağı fiyatı değişmedi, zeytinyağı fiyatı ise bu ay arttı. Zeytin fiyatı, yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak artış gösterdi. Yağlı tohum ürünlerinden ceviz fiyatı geriledi, diğerlerinin fiyatı değişmedi. Kimyon, nane, karabiber fiyatı yine aynı kaldı. Geçen ay sonunda çay ve şekere yapılan zam bu ay piyasaya yansıdı ve fiyatlar arttı. Bal ve pekmez ile tuz fiyatı değişmedi, reçel fiyatı yükseldi. Salça fiyatı bazı marketlerde gerilerken, ıhlamur fiyatı aynı kaldı.

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