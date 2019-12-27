HABER
  4. Türk-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

Türk-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:55 | Son Güncelleme

Türk-İş'ten açlık ve yoksulluk sınırı araştırması

Türk-İş'in araştırmasına göre, aralık ayında 4 kişilik bir aile için "açlık sınırı" 2 bin 162 lira 70 kuruş, "yoksulluk sınırı" ise 7 bin 44 lira 62 kuruş olarak tespit edildi.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması" aralık ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, aralık ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 162 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 7 bin 44 lira 62 kuruş oldu.

Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2 bin 649 lira 75 kuruş olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı önceki aya göre 2,85 oranında arttı. Bu yıl fiyatlardaki artış yüzde 11,41 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı da yüzde 11,41 olarak hesaplandı.

- Et fiyatı arttı

Araştırmaya göre, süt, yoğurt, peynir grubunda süt ve peynirin fiyatı aynı kalırken, yoğurt fiyatında artış yaşandı. Kıyma ile kuşbaşı et fiyatında bu ay artış tespit edilirken, sakatat ürünlerinin fiyatı değişmedi. Tavuk fiyatı düşük de olsa artarken, balık fiyatı geçen ayın tersine bir gelişmeyle hamsi ve istavritteki artışa bağlı olarak yükseldi.

Yumurtanın fiyatı bu ay tanede 5 kuruş geriledi. Bakliyat ürünlerinden kırmızı ve yeşil mercimek fiyatında artış belirlenirken diğerleri aynı kaldı.

Gıda harcamasında günlük tüketimi sık olan yaş sebze ve meyve fiyatlarında önemli bir değişiklik görülmedi.

Ailenin harcamalarında önemli ağırlığı olan yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 5,46 lira olarak hesaplandı. Sebze ortalama kilogram fiyatı 5,75 TL'ye yükselirken, meyve ortalama kilogram fiyatı 4,81 liraya geriledi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmek ve makarna fiyatı aynı kalırken diğer ürünlerin fiyatında artış yaşandı.

Tereyağı fiyatı kilogramda 4 lira artarken, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay değişmedi. Siyah ve yeşil zeytin fiyatında artış görülürken, yağlı tohum ürünlerinden fıstığın fiyatı arttı, fındığın fiyatı geriledi, diğerleri değişmedi.

Çay ve ıhlamur fiyatı ile baharat fiyatları aynı kaldı. Şeker ve tuz ile bal, reçel, pekmez ve salça yine fiyatı değişmeyen ürünler arasında yer aldı.

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Ankara'da 'Atatürk Garnizon Koşusu' yapıldıAnkara'da 'Atatürk Garnizon Koşusu' yapıldı
Hakkari kara gömüldüHakkari kara gömüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açlık ve yoksulluk sınırı araştırma Türk Iş

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız kaçırmaya gelenlere kurşun yağmuru! Yaralılar var

Kız kaçırmaya gelenlere kurşun yağmuru!

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Yılbaşı öncesi Balıkesir'de DEAŞ operasyonu! Aralarında bomba uzmanı da var

Yılbaşı öncesi kritik DEAŞ operasyonu!

Karabük'te halk otobüsünden düşen kadın hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen kadın hayatını kaybetti

Okul çıkışı eve gitmeyen Tolga her yerde aranıyor

Bir il Tolga'yı arıyor...

Son dakika: Wikipedia açılıyor

Wikipedia açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.