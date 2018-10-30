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Türk-İş'ten "Asgari Ücret Tespit Komisyonu erken toplansın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 22:17 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Asgari ücretin bu aralık ayındaki görüşmeden evvel 2 bin lira olmasını teklif etmiştik, şu ana kadar bir ses çıkmadı" - "Şimdi Sayın Bakanımıza geldik. Sayın Bakanımıza, 'Bunu (Asgari Ücret Tespit Komisyonu) bir an evvel toplamak gerekiyor' diye ifade ettik" - "Kıdem tazminatıyla ilgili yıllardır söylediğimiz bir şey var. O da biz bu yapıdan memnunuz, almayanlarla ilgili bir çalışma yapılsın. Buna biz katkı sağlayalım"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep ettiklerini belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonun bir an önce toplanması gerektiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı makamında kabul etti. Basına kapalı yapılan kabulün ardından Atalay açıklamalarda bulundu.

Malatya'da 17 Eylül'de gerçekleştirilen bir toplantıda asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiği yönünde görüş bildirdiklerini kaydeden Atalay, "Bunun muhatabanın büyük bölümü özellikle özel sektör. Bununla ilgili özel sektörde 3-5 firmanın dışında buna uyan olmadı." diye konuştu.

- "Kıdem tazminatını da görüştük"

Türkiye'de 3-4 aydır ekonomide sıkıntılı günler yaşandığını söyleyen Atalay, şöyle devam etti:

"Bunu en çok işsiz ödüyor, emekli ödüyor, asgari ücretli ödüyor. Asgari ücretin bu aralık ayındaki görüşmeden evvel 2 bin lira olmasını teklif etmiştik, şu ana kadar bir ses çıkmadı. Şimdi Sayın Bakanımıza geldik. Sayın Bakanımıza, 'Bunu bir an evvel toplamak gerekiyor" diye ifade ettik. Sayın Bakanımızın da ifadesi şu oldu; 'Hukuken bunu toplama imkanı yok, hukuken toplasak da bu, ocak ayında yürürlüğe girecek.'

Ayrıca KİT'lerle ilgili milletin bir beklentisi var, 85 bin insan 'Ne zaman kadroya geçeceğim' diye beklerken şimdi kıdem tazminatı meselesini gündeme getirdiler. Bunu görüştük. Sayın Bakan, taraflarla konuşmadan bununla ilgili bir çalışma yapmayacağını ifade ediyor.

KİT'lerin bir an evvel kadroya geçmesi gerektiğini bir daha hatırlatmamız gerekiyor, biz yasama değiliz, yargı değiliz, yürütme değiliz. Sayın Bakan, asgari ücretin 2 bin lira olmasıyla ilgili de 'Yine bir çalışma yapayım ama bunu erken toplamanın mümkün olmadığını' söylüyor. Biz bununla ilgili aralık ayını beklemeden toplanmasını istiyoruz çünkü, insanlar bin 600 lira ile geçinmekte zorlanıyor, bu ücreti alan 6 milyona yakın insan var. Asgari ücret bir an evvel 2 bin liraya çekilmeli. Toplama imkanı yasal olarak yoksa da asgari ücretin yeterli olmadığını bildikleri ve bununla ilgili yeterli bir zam yapacaklarını ifade etsinler. Bunları söyledik, hatırlattık."

Bu konuda sendika olarak istenilen bir tarih olup olmadığının sorulması üzerine Atalay, "Hemen, hemen. Çünkü, bunu beklemenin bir anlamı yok. Zaten normalde asgari ücret görüşmeleri aralık ayının başında başlıyor. İmkan varsa bunu bir ay geriye çekelim diye arzu ediyorduk ama hukuken bunun mümkün olmadığı ifade ediliyor. Bir daha uzmanları ve hukukçuları çalışma yapacak ve bir gelişme olursa haber verecek, konuşacağız." şeklinde konuştu.

- "Şu andaki yapıdan memnunuz"

Kıdem tazminatı konusunda gazetelerdeki haberlere ilişkin değerlendirme yapan Atalay, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, 'Taraflarla konuşmadan bununla ilgili hiçbir hazırlığımız yok' diye ifade ediyor. Kıdem tazminatıyla ilgili yıllardır söylediğimiz bir şey var. O da biz bu yapıdan memnunuz, almayanlarla ilgili bir çalışma yapılsın. Buna biz katkı sağlayalım. Fon ile ilgili sendikalar istemiyor, Türkiye İşveren Sendikası istemiyor, TOBB istemiyor. Kimin istediğini anlamakta zorlanıyorum. Her ortamda, 6 ay ya da senede bir kıdem tazminatı ülke gündemine geliyor, kimin yararına olduğunu da bilmiyorum. Bizim yararımıza değil, almayanlarla ilgili bir çalışma yapılırsa katkı sağlarız ama şu andaki bu yapıdan memnunuz."

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Asgari ücret tespit komusyonu fon kıdem tazminatı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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