Türk-İş'ten eleştirilere yanıt

ANKARA (AA) - Türk-İş tarafından, 'hükümet ile imzalanan toplu iş sözleşmesinden ve imza töreninde yapılan bir konuşmadan yola çıkılarak konfederasyonu linç etmeye çalışmanın haksızlık olduğu" belirtildi.

Türk-İş Başkanlar Kurulundan, hükümet ile imzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası yöneltilen eleştirilere cevap verildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Başkanlar Kurulu 23'üncü Dönem 20'nci toplantısının bugün İstanbul'da yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda hazırlanan Başkanlar Kurulu bildirisi yer aldı.

Bildiride, toplantıda konfederasyon ile hükümet arasında 12 Ağustos'ta imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün ardından kamuoyunda tartışmaya neden olan gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Sendikanın, kurulduğu 1952'den bu yana, 67 yıldır Türk işçisine ve ülkenin çalışma yaşamına katkı verdiğine değinilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili her kesimin kabul edeceği gibi, grev hakkından toplu iş sözleşmesi hakkına kadar ülkemizde işçi hak ve özgürlükleri adına sağlanmış bütün kazanımların ardında Türk-İş'in çabası, mücadelesi ve altında da imzası vardır. Bu nedenle, imzalanan son toplu iş sözleşmesinden ve imza töreninde yapılan bir konuşmadan yola çıkarak, mazisi şanla, şerefle dolu bir işçi konfederasyonunu bu şekilde linç etmeye çalışmak, en hafif ifadeyle haksızlıktır."