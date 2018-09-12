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Türk-İş'ten gazete ve yayınevlerine destek talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:09 | Son Güncelleme

Konfederasyon Genel Başkanı Ergün Atalay: "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet, gazete ve kitap kağıdı krizine el koymalı, sorunu çözmeli ve zor durumdaki gazete ve yayınevlerine destek verilmeli" - "Gazetelerin ithalat ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle uğradığı zararların sübvanse edilmesi için gerekirse bir fon oluşturulmalı. Gazete kağıdı ithalatındaki vergi yükünün aşağı çekilmesi masaya yatırılmalı. Gazete ve yayınevleri, ithalatçı kağıt tekellerinin eline bırakılmamalı"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, gazete kağıdındaki ithalat fiyatlarının artması dolayısıyla basım maliyetlerinin yükseldiğini belirterek, hükümetten zor durumdaki gazete ve yayınevlerine destek istedi.

Atalay, Türk-İş Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kağıt sektörünün sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazete kağıdı ithalatında ciddi sorunlar yaşandığını savunan Ergün Atalay, "İthalat fiyatları çok artmış, basım maliyetleri yükselmiştir. Kağıt krizi nedeniyle birçok gazete zor durumda, yerel gazeteler kapanma notasına gelmiştir. Kitap basımı için de kağıt zaman zaman bulunamamakta, bulunsa bile fiyatlar çok yüksek olmaktadır." dedi.

Bu durumun sektörde çalışanların maaş ödemelerine de yansıdığını öne süren Atalay, "Son verilere göre ağaç ve kağıt işkolunda 240 bin işçi, basın, yayın, gazetecilik iş kolunda da 91 bin 443 işçi çalışmakta. Kriz nedeniyle iş yerlerinin kapanması, binlerce kişinin işsiz kalması gibi olumsuz bir sonuç önümüze getirecektir. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet, gazete ve kitap kağıdı krizine el koymalı, sorunu çözmeli ve zor durumdaki gazete ve yayınevlerine destek verilmeli." ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, hükümet temsilcilerinin gazete ve yayınevleri yöneticileriyle bir araya gelmeleri talebinde de bulunarak, "Gazeteler ve gazeteciler desteklenmeli, gazetelerin ithalat ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle uğradığı zararların sübvanse edilmesi için gerekirse bir fon oluşturulmalı. Gazete kağıdı ithalatındaki vergi yükünün aşağı çekilmesi masaya yatırılmalı. Gazete ve yayınevleri ithalatçı kağıt tekellerinin eline bırakılmamalı." diye konuştu.

Yaşanan krizin alışabilmesi için bankalara da görev düştüğünü söyleyen Atalay, kriz yaşayan kurumlara uygun koşullarda kredi desteği verilmesi, gazete işletmelerinin vergi ve sigorta priminin yapılandırılması, taksitleri ve cari dönem ödemelerinin kriz aşılana kadar ertelenmesi konularının düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Ergün Atalay, dün yaptıkları toplantıda Basın İlan Kurumunun 22 Eylül'de Genel Kurul yapacağı bilgisini aldıklarını da belirterek, "Bu Genel Kurulda bize ulaşan bilgiye göre bu konularla ilgili bir çalışma yapıldığını, bu maliyetlerin yüzde 30-35 aşağı çekileceği bize akşam söylendi. Resmi ağız biz değiliz, Basın İlan Kurumu. Önümüzdeki günlerde de bunlarla ilgili olumlu bir şey çıkarsa, özellikle başta yerel gazeteler olmak üzere tüm gazeteler en azından bir nefes alır diye düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Kağıt stokçularına fırsat verilmemeli"

Okulların açılma döneminde özellikle kitap basımında birtakım sorunların yaşandığını öne süren Atalay, "Ülkemizde bu krizi fırsata çevirmek isteyenler, her dönemde olduğu gibi şimdi de var. Buradan bir kere daha uyarıyoruz; Hükümet kağıt stokçularını sıkı bir şekilde takip etmeli. Bunlara fırsat vermemeli." şeklinde konuştu.

KİT'lerde çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ergün Atalay, 80 bine yakın çalışanın bu konuda müjde beklediğini kaydetti.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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