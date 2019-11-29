Türk-İş'ten Hak-İş'e "asgari ücret" ziyareti

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu kadar hassas ve özellikle geniş kitleleri kapsayan asgari ücretin konusunun tespit edilmesinde bu birlikteliği çok önemli buluyorum." dedi.

Türk-İş asgari ücret çalışmalarını yürüten heyet, Hak-İş'i ziyaret etti.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücret konusunun çok büyük bir kesimi ilgilendirdiğini, bu konuda bilinçli ve dikkatli hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Vergi düzenlemesi konusunda daha önce 3 konfederasyonun bir araya gelerek güzel bir diyalog yolunu açtığını hatırlatan Irgat, asgari ücret konusunda da mevcut diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini savundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise ziyareti çok anlamlı bulduğunu, ülkenin içeride ve dışarıda karşılaştığı birçok sorun karşısında Türk-İş ile hareket ettiklerini, benzer ve ortak çözüm buldukları alanlarda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk-İş'in asgari ücret konusunda gösterdiği iradeyi desteklediklerini vurgulayan Arslan, her konfederasyonun farklılıkları olduğunu ancak bu farklılıkların ortak sorunlarda birlikte mücadele edilmesine engel teşkil etmeyeceğinin altını çizdi.