HABER

Türk-İş'ten Hak-İş'e "asgari ücret" ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:58 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: -"Türkiye'deki asgari ücret bizim için yaşam ücreti haline geliyor. Bu kadar önemli, bu kadar geniş kitleleri kapsayan asgari ücretin tespit edilmesinde bu birlikteliği çok önemli buluyorum"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu kadar hassas ve özellikle geniş kitleleri kapsayan asgari ücretin konusunun tespit edilmesinde bu birlikteliği çok önemli buluyorum." dedi.

Türk-İş asgari ücret çalışmalarını yürüten heyet, Hak-İş'i ziyaret etti.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücret konusunun çok büyük bir kesimi ilgilendirdiğini, bu konuda bilinçli ve dikkatli hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Vergi düzenlemesi konusunda daha önce 3 konfederasyonun bir araya gelerek güzel bir diyalog yolunu açtığını hatırlatan Irgat, asgari ücret konusunda da mevcut diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini savundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise ziyareti çok anlamlı bulduğunu, ülkenin içeride ve dışarıda karşılaştığı birçok sorun karşısında Türk-İş ile hareket ettiklerini, benzer ve ortak çözüm buldukları alanlarda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk-İş'in asgari ücret konusunda gösterdiği iradeyi desteklediklerini vurgulayan Arslan, her konfederasyonun farklılıkları olduğunu ancak bu farklılıkların ortak sorunlarda birlikte mücadele edilmesine engel teşkil etmeyeceğinin altını çizdi.

Özellikle asgari ücret konusunda iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayan Arslan, "Türkiye'deki asgari ücret bizim için yaşam ücreti haline geliyor. Bu kadar önemli, bu kadar geniş kitleleri kapsayan asgari ücretin tespit edilmesinde bu birlikteliği çok önemli buluyorum." dedi.

İki konfederasyon arasındaki iş birliğinin daha fazla geliştirilmesini umut ettiğini ifade eden Arslan, bu birlikteliği işçi kesiminin masada daha güçlü olması adına temel bir adım olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Bozdoğan'da 6 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildiBozdoğan'da 6 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi
500 lira için kuzenini vuran şüpheli, 24 saat geçmeden yakalandı500 lira için kuzenini vuran şüpheli, 24 saat geçmeden yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Türk Iş Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yatak pozu verdi ama olmadı!

Yatak pozu verdi ama olmadı!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

CNN Türk’ün 'filtre' haberi sosyal medyada olay oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK yine sivilleri hedef aldı

MSB duyurdu: PKK yine sivilleri hedef aldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 yabancı terörist daha ülkelerine gönderildi

Bakanlık açıkladı! Ülkelerine gönderildiler

İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

AYM memurluğa girişte 'güvenlik soruşturması' şartını iptal etti

AYM'den flaş 'güvenlik soruşturması' kararı!

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Vatandaşlar çatılara çıkarak selfie çekti!

İBB'de işten çıkarılan işçilerin imza kampanyası sona erdi

100 bini aşkın imza topladılar! İmamoğlu'na sunulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.