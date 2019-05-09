Türk-İş'ten kağıt toplayıcılarına iftar

Türk-İş sokakta kağıt ve atık toplayan yaklaşık 100 kişiye beş yıldızlı bir otelde iftar verdi.

İftar programında konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl 200'e yakın kağıt toplayıcısı için aynı otelde iftar programı düzenlediklerini anımsatarak, iftarı bu yıl da düzenleyerek gelenesel hale getirmek istediklerini söyledi.

Kağıt toplayıcılarının yoksullukla mücadele ettiğini ve zor şartlarda çalıştığını belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Ankara'da 15 binin üzerinde atık toplayıcısı var. Bunların 3 bini Kağıt Atık Toplayıcıları Derneğine üye. Türkiye'de 500 bin kişi atık toplayıcılığı yapıyor. Bu arkadaşlarımızın büyük bir sıkıntısı var. Sosyal güvenceden yoksunlar. Bu konuda biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Çünkü bu arkadaşlarımız bu ülkenin bir parçası."

Atalay, kıdem tazminatı tartışmalarına da değinerek, işçilerin kıdem tazminatlarına dokunulmamasını istediğini vurguladı.

- "Türk-İş bizi görünür hale getirdi"

Kağıt Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman da Türk-İş'in kendileri için geçen yıl verdiği iftardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, iftarın bu yıl da düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.