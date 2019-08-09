Türk-İş'ten üç aşamalı eylem kararı

Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanmaması üzerine üç aşamadan oluşan eylem kararı aldı.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul toplu iş sözleşmesinde gelinen son durumu değerlendirmek için Konfederasyon Genel Merkezi'nde toplandı.

Hükümetin yaptığı son zam teklifini ele alan ve bunu kabul edilemez bulan Kurul, şu kararları aldı:

"15 Ağustos Perşembe sabahı, hazırlanan bildiri iş yerlerinde mesai başladığında okunacak ve ardından bir saat oturma eylemi yapılarak işçilerin üretimden gelen gücü gösterilecek.16 Ağustos Cuma iş yerlerinde işçiler öğle yemeği yemeyerek ortak tepkilerini gösterecek. 19 Ağustos Pazartesi Türk-İş üyesi sendikaların bütün genel başkan ve merkez yöneticileri ile şube yönetim kurulu üyeleri saat 10.00'da Ankara’da genel merkez binasında toplanacak. Daha sonra Güven Park'a gidilerek kitlesel basın açıklaması yapılacak."

Açıklamada, Türk-İş Başkanlar Kurulunun 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren Ankara'da olağanüstü toplanarak gelişmeleri değerlendireceği ve gerektiğinde yeni kararlar alacağı kaydedildi.

