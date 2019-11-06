Türk-İş’ten Vergi Adaleti Talebi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni vergi tasarısını vergi adaletini sağlamadığı, işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle protesto etti. Ülke çapında örgütlü olduğu illerde eş zamanlı olarak basın toplantıları düzenleyen Türk-İş, tasarının geri çekilmesi ve vergi adaletinin sağlanması talebiyle imza kampanyası başlattı.
İzmir’de yapılan basın açıklamasında Vergi politikalarının sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesi ve emekçiler lehine yeniden düzenlenmesi talebi dile getirildi. Sık sık “hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma”, “işçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “hükümet al yasanı, başına çal” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında şu görüşler dile getirildi:
“Vergi mükelleflerinin büyük çoğunluğu ücretliler”
“Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor”.
Açıklamada vergi kesintileri nedeniyle işçilerin eline geçen ücretin yılbaşına kıyasla ilerleyen aylarda giderek gerilediği vurgulandı. Aylık brüt 4 bin 500 lira ücret alan bir işçinin eline geçen net paranın ocak ayında 3 bin 409 lira olduğu ancak yıl sonunda 3 bin 060 liraya gerilediği belirtildi.
“Bu vergi düzeni adil değil”
“Bu vergi düzeni adil değildir, hakka ve hukuka uygun değildir” diyen işçiler Meclis’e sunulan yasa teklifinin de emekçilerin beklentilerini karşılamadığını, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmadığını ifade etti. Açıklamada “Dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, işverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır, adaletsizliktir” ifadesi kullanıldı.
Gerçek bir vergi reformunun ancak bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacağını kaydeden işçiler, asgari ücretten vergi alınmaması talebini dile getirdi, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının acil olarak güncellenmesini istedi.
Daha sonra kurulan stantta imza kampanyası başlatıldı. Toplanan dilekçeler daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak.
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