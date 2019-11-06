Türk-İş’ten Vergi Adaleti Talebi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen yeni vergi tasarısını vergi adaletini sağlamadığı, işçi ve emekçilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle protesto etti. Ülke çapında örgütlü olduğu illerde eş zamanlı olarak basın toplantıları düzenleyen Türk-İş, tasarının geri çekilmesi ve vergi adaletinin sağlanması talebiyle imza kampanyası başlattı.

İzmir’de yapılan basın açıklamasında Vergi politikalarının sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesi ve emekçiler lehine yeniden düzenlenmesi talebi dile getirildi. Sık sık “hükümet şaşırma, sabrımızı taşırma”, “işçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “hükümet al yasanı, başına çal” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında şu görüşler dile getirildi:

“Vergi mükelleflerinin büyük çoğunluğu ücretliler”

“Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor”.