Türk-İş'ten vergi iyileştirme talebi

Türk-İş, vergi düzenlemeleriyle "ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumun ortadan kaldırılması ve işçiler lehine iyileştirme yapılması" talebinde bulundu.

Türk-İş'ten yapılan açıklamada, konfederasyon tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı, siyasi parti grup başkanvekillikleri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına vergi düzenlemeleriyle ilgili talepleri içeren bir yazı gönderildiği bildirildi.

Yazıda, Türkiye'de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenlerin oluşturduğuna dikkat çekilerek, Anayasanın "vergi ödevi" başlıklı 73'üncü maddesinde "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür." ifadesine işaret edildi.

Dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisinin, çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulması olduğu ifade edilen yazıda, "Türkiye'de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik 'vergi adaleti' sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımları Konfederasyonumuz olumlu karşılamaktadır." ifadeleri yer aldı.