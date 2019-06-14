Türk Jandarma’sı 180 yaşında

Kuruluş tarihi olan 1839’dan bu yana daima toplumun huzur ve güvenliği için gayret gösteren Türk Jandarması, 180. yaşını görkemli bir törenle kutladı.

Ankara Beytepe’de bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmaları ile devam etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin açılış konuşmasında, “Mensubu olmakla her zaman onur ve gurur duyduğumuz, varlığını ülkesine milli birlik ve beraberliğimize adayan köklü ve şanlı bir maziye sahip Jandarma Teşkilatının yüce milletimizin hizmetinde emrinde başarılarla dolu 180. kuruluş yıl dönümünün kutlama heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Jandarma kurulduğu tarihten bu yana Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, Kurtuluş Savaşı esnasında büyük fedakarlıklar sonucu kurulan, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ve içinde bulunduğumuz bu dönemde yüce milletimize sadakatle, fedakarlıkla hizmet etmenin gururunu yaşamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Bir milletin eksikliğini ve ya yetersizliğini asla kabul edemeyeceği temel ihtiyaç hiç kuşkusuz güvenlik ihtiyacıdır”

Güvenliğin önemine vurgu yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin konuşmasına şöyle devam etti:

“Büyük Atatürk’ün ‘Her başarını, her faaliyetin, ekonomik ve ticari gelişmelerin ilk şartı; huzur ve sükun ile güvenlik ve asayişin bozulmayacak bir sağlamlık ve güçte bulunmasıyla mümkündür’ şeklinde ki ifadeleri, güvenlik ihtiyacının önemini çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi bir milletin eksikliğini ve ya yetersizliğini asla kabul edemeyeceği temel ihtiyaç hiç kuşkusuz güvenlik ihtiyacıdır. Aziz Milletimizin güvenliği huzur ve mutluluğu için milli değerler uğruna kahraman vatan evlatlarımızdan iç güvenlik harekatında terörle mücadelede 6 bin 636 jandarma personeli şehit olmuştur. 29 bin 63 jandarma personeli ise yaralanmış ve gazi olmuştur. Hepsini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”