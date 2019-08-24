Türk jandarması 23 ülkenin kolluk kuvvetini eğitti

ORHAN ONUR GEMİCİ - Jandarma Genel Komutanlığınca, 35 yılda 23 farklı ülkeden 1849 personel, keskin nişancılıktan komando harekatına, şiddetli soğuk ve derin karda harekattan anti terör taktik sürüşe kadar birçok alanda eğitildi. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, imzalanan eğitim iş birliği anlaşmaları ve protokoller çerçevesinde Türkiye'ye gelen dost ve müttefik ülkelerin misafir kolluk kuvveti personeline bünyesindeki eğitim merkezlerinde ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim vermeye devam ediyor. Komutanlık aynı zamanda talepte bulunan ülkelere görevlendirilen jandarma personeli aracılığıyla eğitim ve diğer faaliyetlere danışmanlık da yapıyor. Bu kapsamda, Komutanlıkta görevli uzman personel tarafından 1984'ten bugüne kadar 23 farklı ülkeden gelen 1849 personele eğitim verildi. Jandarma Genel Komutanlığının özellikle terörle mücadelede elde ettiği tecrübe ve son teknoloji ürünleri kullanarak eğitim metodlarını geliştirmesiyle kurs verilen branş sayısı 102'ye ulaştı.

Jandarmanın verdiği uluslararası eğitimlerin yanı sıra teşkilat tarihçesi ile birimlerin tanıtımının yer aldığı Uluslararası Eğitim Kataloğu yayımlandı. - Hedefi tam isabet vurmak için eğitiliyorlar Buna göre, Komutanlığın düzenlediği eğitimlerden keskin nişancı kursunda, 8 uzman eğitici jandarma personelince, yabancı ülke personeline 100 saatlik eğitim veriliyor. Keskin nişancılığın esasları ile keskin nişancı timlerinin taktik kullanımlarının öğretildiği kursa katılan personele, keskin nişancı silahlarıyla 1200 metreye kadar etkili atış yapabilme yeteneği kazandırılıyor. Komando temel kursunda 1642 saat süresince "Komando Harekatı", "Arazide Hayatta Kalabilme", "Patlayıcı Madde ve El Yapımı Tuzaklara Karşı Mücadele", "Dağlarda ve Ormanlık Alanlarda Harekat", "Terörist ile Mücadele Harekatı", "İç Güvenlik Harekatı", "Temel Savaş ve Beden Eğitimi" ve "Haritacılık Bilgisi" konularında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. - Zorlu koşullara Türk jandarmasıyla hazırlanıyorlar Komando ihtisas kursuyla katılımcıların özel operasyon teknik ve taktiklerini ustalıkla kullanmaları sağlanıyor. Eğitimlere katılan personel, şiddetli soğuklar ve derin karda harekat, uçak, tren ve otobüs gibi özel hallerde harekat ile bot ve su harekatı konularında profesyonel seviyeye ulaşıyor.