HABER

Türk-Japon dostluğuna adanan "Dünya Barışına Çağrı" konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 00:27 | Son Güncelleme

Türk-Japon dostluğunun gelişmesini konu alan eserler Muğla'nın Bodrum ilçesindeki konserde seslendirildi

Türk-Japon dostluğuna adanan ''Dünya Barışına Çağrı" konseri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batması ve 1985'te İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japonların Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile kurtarılmasını konu alan eserlerin seslendirildiği konser, iki ülke milli marşlarının okunması ile başladı.

Özel bir okulun salonundaki etkinlikte, Muğla Büyükşehir Belediyesinin Orkestrasını, Japon orkestra şefi Seiji Mukaiyama yönetirken, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ve solistler Nazlı Alptekin ve Hasan Alptekin orkestraya eşlik etti.

Programın sunucu Halit Mızraklı ve solist Nazlı Alptekin, Japon yöresel kıyafeti ile sahneye çıktı.

Bodrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Ertuğrul Fırkateyni Kazı Başkanı Tufan Turanlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk-Japon dostluğunun gelişerek devam ettiğini söyledi.

Etkinliği, Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı Ali Bey'in torununun kızı Gülümser Yücel, Japonları kurtaran THY uçağının pilotu merhum Orhan Suyolcu'nun eşi Helga Suyolcu, uçağın kabin ekibinden Ayşe Özalp, Manolya Komutan ve o uçakta yolcu olarak bulunan Jun-i Chi Numata da izledi.

-Ertuğrul Fırtkateyni'nin batması

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Japon İmparatoruna dostluk mesajını sunmak vazifesiyle yola çıkan ve Japonya'ya ulaşan Ertuğrul Fırkateyni, 15 Eylül 1890'da geri dönmek için Yokohama Limanı'ndan ayrılmıştı. Tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek batan fırkateyndeki 550'den fazla denizci şehit oldu.

PARTNERBebeğin cinsiyeti belli oldu!Bebeğin cinsiyeti belli oldu!
Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre ettiMustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti
Kedileri çuvala koymaya çalışırken görüntülenen madenci: Kötü bir niyetim yoktuKedileri çuvala koymaya çalışırken görüntülenen madenci: Kötü bir niyetim yoktu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum Dostluk Japon konser Muğla Türk

En Çok Okunan Haberler

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

Hastası tarafından başından vurulan Doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

İstanbul'da aracıyla kalabalığa dalan o cani, hakim ve savcının oğlu çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.