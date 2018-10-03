Türk-Japon dostluğuna adanan ''Dünya Barışına Çağrı" konseri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batması ve 1985'te İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japonların Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile kurtarılmasını konu alan eserlerin seslendirildiği konser, iki ülke milli marşlarının okunması ile başladı.

Özel bir okulun salonundaki etkinlikte, Muğla Büyükşehir Belediyesinin Orkestrasını, Japon orkestra şefi Seiji Mukaiyama yönetirken, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ve solistler Nazlı Alptekin ve Hasan Alptekin orkestraya eşlik etti.

Programın sunucu Halit Mızraklı ve solist Nazlı Alptekin, Japon yöresel kıyafeti ile sahneye çıktı.

Bodrum Karya Kültür Sanat Tanıtım Vakfı (BOSAV) ve Ertuğrul Fırkateyni Kazı Başkanı Tufan Turanlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk-Japon dostluğunun gelişerek devam ettiğini söyledi.

Etkinliği, Ertuğrul Fırkateyni'nin kaptanı Ali Bey'in torununun kızı Gülümser Yücel, Japonları kurtaran THY uçağının pilotu merhum Orhan Suyolcu'nun eşi Helga Suyolcu, uçağın kabin ekibinden Ayşe Özalp, Manolya Komutan ve o uçakta yolcu olarak bulunan Jun-i Chi Numata da izledi.

-Ertuğrul Fırtkateyni'nin batması

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Japon İmparatoruna dostluk mesajını sunmak vazifesiyle yola çıkan ve Japonya'ya ulaşan Ertuğrul Fırkateyni, 15 Eylül 1890'da geri dönmek için Yokohama Limanı'ndan ayrılmıştı. Tayfun sebebiyle 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalıklara sürüklenerek batan fırkateyndeki 550'den fazla denizci şehit oldu.

