Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Kadınların kendi hakları uğrundaki mücadeleleri daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun bütünü açısından demokratik bir anlam taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Zengin, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, farkındalık yaratılması ve çözüm arama çabalarının önemli olduğunu belirtti.

Çağdaş, demokratik ve ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Zengin, "Kadınların kendi hakları uğrundaki mücadeleleri, daha eşitlikçi bir toplum yaratılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak da toplumun bütünü açısından demokratik bir anlam taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelere kıyasla Türkiye'de kadının seçme ve seçilme hakkını daha erken elde ettiğine dikkati çeken Zengin, 1935 yılındaki seçimlerde 18 kadın vekilin Meclis'e girdiğini, 2019'da ise 103 kadın milletvekilinin Meclis'te bulunduğunu belirtti.