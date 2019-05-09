Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen "Türk Kadınının 100. Yıl Seyri" projesi kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinden yola çıkan yelkenci kadınlar, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine geldi.

Yelkenci kadınlar, seyir güzergahında bulunan Ereğli Limanı'nda, Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Metin Akman'ın yanı sıra ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri tarafından karşılandı. Yelkencilere çiçek ve hediyeler takdim edildi.

Kadın yelkencilerin bulunduğu "Tutku mm" isimli 13 metrelik teknenin kaptanı Neşe Hasipek, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış için yelken açtıkları proje kapsamında 23 Nisan'da Bodrum'dan yola çıktıklarını söyledi.

Toplam 650 mil yol yaptıklarını ve 19 Mayıs'ta Samsun'da lider teknesi olarak kortejde yer alacaklarını ifade eden Hasipek, "Soğuk, üşüdük ve deniz de dalgalıydı. Çok heyecanlı ve duyguluyuz aslında. Bize gösterilen sevgi bizleri daha da güçlendiriyor. 19 Mayıs tarihini sabırsızlıkla bekliyoruz. 19 Mayıs'tan sonra Hopa'ya kadar devam edeceğiz. Burada güzel bir kalabalık ile karşılandık. Sanki Samsun'a gelmişiz gibi. Ağladık, çok duygulandık." diye konuştu.