"Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi"

Bisiklet kullanmayı özendirmek, trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek ve ulusal bayramları kutlamak için yürütülen projeye katılan gönüllü bisikletçiler, Türk bayrağını kentin girişinde Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu'ya teslim etti.

Bisikletçileri kentin girişinde Muğla Valisi Esengül Civelek, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ile 31 ilden gelen yaklaşık 200 bisikletçi kadın karşıladı.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğince yürütülen proje kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla dönüşümlü olarak pedal çevirerek ülkeyi dolaşan kadın bisikletçiler, 81 ilin ardından Muğla'ya geldi.

Antalya ekibinin getirdiği bayrağı üç kez öpüp alnına koyarak teslim alan Duygulu, projenin 19 Mayıs'ta Muğla'dan başladığını, amaçlarının 81 ildeki kadın bisikletlilere dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Duygulu, organizasyonla Türk bayrağının bütün Türkiye'yi dolaştırıldığını ifade etti.

Proje ile gurur duyduklarını belirten Duygulu, "Türk kadınının neler başarabileceğini gösteren projeyi çok önemsiyoruz. Herkesin bisiklet kullanmasını önemsiyoruz. Proje ile aynı zamanda ulaşımda bisikletin gerekliliğini vurgulamak istedik." dedi.

81 ilde gönüllü bulmanın çok zor olduğunu ancak zoru başardıklarını vurgulayan Duygulu, görev alan gönüllü bayraktarlara teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Öçalmaz ise projenin önemine vurgu yaparak, "Türk kadınının görev verildiği zaman üzerine düşeni layıkıyla yaptığını bir kez daha gördük. Şanlı bayrağımız kadınlarımızın elinde ilden ile dolaşarak tekrar Muğla'ya geldi." diye konuştu.

Programda, Vali Civelek ve protokol üyeleri kadın bisikletçiler ile fotoğraf çektirdi.

Grup daha sonra bisikletleriyle şehir turu attı.

