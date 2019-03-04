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Türk Kadınlar Derneği şube binasını soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 18:17 | Son Güncelleme

TÜRK Kadınlar Derneği'nin Iğdır Şubesi'ne giren hırsızlar, dernekte bulunan masaüstü bilgisayar, klavye, laptop, kıyafetler, demir ayaklı çelenk ile klima borularını alarak kaçtı.

Türk Kadınlar Derneği şube binasını soydular

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- TÜRK Kadınlar Derneği'nin Iğdır Şubesi'ne giren hırsızlar, dernekte bulunan masaüstü bilgisayar, klavye, laptop, kıyafetler, demir ayaklı çelenk ile klima borularını alarak kaçtı.
Olay dün gece Cumhuriyet Caddesi'ndeki Karasu İş Merkezi'nde meydana geldi. Dün gece yarısı iş merkezine giren hırsızlar, ikinci kattaki Türk Kadınlar Derneği'nin kapısını kırarak içeri girdi. Hırsızlar, dernekte bulunan masaüstü bilgisayar, klavye, laptop, demir ayaklı çelenk ile klima borularını alarak, kaçtı.
Olay hakkında açıklama yapan Türk Kadınlar Derneği Iğdır Şube Başkanı Sabiha Sever, "Dernek binamızı kimliği belirsiz kişiler soymuş. Şikayetçi olduk. Polisler gerekli incelemeyi yaptı. İnşallah kısa sürede yakalanır. İhtiyaç sahipleri için aldığımız kıyafetler ve bilgisayarımızı da götürmüşler. Klimanın bakır borularını da yakarak almışlar. Allah'tan yangın çıkmamış" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Türk Kadınlar Derneği şube binasını soydularTürk Kadınlar Derneği şube binasını soydular

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