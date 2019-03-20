Türk Kadınlarının New York Çıkarması

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu’nun geçen hafta Çarşamba günü başlayan 63’üncü buluşması BM’nin New York’taki merkezinde devam ediyor. Cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 22 Mart’a kadar sürecek olan toplantıların, kadınlara daha eşit bir dünya yaratmak. Kadınların temel sorunlarının ve çözüm önerilerinin evrensel düzeyde kapsamlı olarak masaya yatırıldığı toplantılara Türkiye’den Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki resmi heyetin yanısıra, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve 15 kişilik sivil toplum örgütü temsilcilerden oluşan bir grup da katıldı. Toplantıların gündemiyle ilgili olarak VOA Türkçe muhabirinin sorularını yanıtlayan Güllü, son birkaç senedir kadın federasyonlarının resmi heyete davet edilmemesine rağmen bu uluslararası platforma katılmanın öneminden bahsetti. “Türkiye’den eskiden Aile Bakanlığı kanalıyla olurdu ama son yıllarda bu değişti ama biz yine de kendi imkanlarımızla buradayız” diyen Güllü, toplantılarda da eşitlik konusunun öne çıktığını söyledi.

Güllü, “Eşitlikten taviz vermemek konusu tüm dünya kadınları için önemli. Resmi toplantılarda da paralel toplantılarda da bu konu öne çıkıyor. Birçok ülke kendi deneyimlerini anlatıyor. Bu toplantılarda müthiş bir enerji hissediyorsunuz, yüzlerce kadın birbirlerini dinliyor, birbirlerinden öğreniyor” diye konuştu. Türk kadınlarının da artık bazı ülkelere örnek olacak duruma geldiğini belirten Güllü, “Özellikle Afrika ülkelerinden temsilcilerle yaptıklarımızı, başardıklarımızı paylaşıyoruz, bizler de diğer ülkelerden onların başarılı projelerini öğrenmek için buradayız. Biz bu toplantıyı her sene iple çekiyoruz” dedi. Güllü ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu üyelerinden oluşan 15 kişilik grup hafta boyunca eşitlik konusu dışında, kadın hakları, çocuk istismarı, sürdürülebilirlik gibi konuların ele alındığı konferanslara katıldı. Güllü bu alanlarda BM’nin koyduğu hedeflerin önemli olduğunu ama aslında ülkeler bazında bu hedeflerin uygulanmasının daha önemli olduğunu vurguladı. “Hedefler bir noktada tutturulmuyor ve iktidarlara bırakılıyor, birçok sorumluluk, ama ülkelerdeki iktidarların bu konularda duyarlı olması için yapılan bir baskı yok” diyen Güllü, kadın-erkek eşitliği konusunda çok ciddi adımlar atılması gerektiğinin de altını çizdi.

“31 Mart’ta Türkiye’de seçimler yapılacak ama bakıyoruz kadının adı yok, bir yerden başlamak gerekiyorsa siyasi eşitlikten başlanmalı, partiler daha çok kadının adaylığını desteklemeli” diyen Güllü, yerel seçimlerde kadınların aday oldukları bölgelerden seçilme şanslarının neredeyse yok denecek kadar az olduğuna işaret ederek bu durumu eleştirdi. Kadının Statüsü Komisyonu 63’üncü oturumu kapsamında düzenlenen etkinliklerle ilgili konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, “Güç verilmez, güç alınır. Gücü almak için daha çok çalışmak gerekli çünkü kimse gücü vermek istemez” dedi. Guterres, kadın-erkek eşitliğinin yaratılması için ancak BM modelinde olduğu gibi sivil toplum örgütleriyle büyük organizasyonların birleşmesi sayesinde başarıya ulaşılabileceğini belirtti. Genel Sekreter, BM bünyesinde yüksek seviye pozisyonlarda %53 erkek, %47 kadının bulunduğunu ve 2021’e kadar bu oranın eşitlenmesi için çalışacaklarını da sözlerine ekledi. Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılan KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) de, Boyner Grup ve Bank of America Merrill Lynch’in desteğiyle kadın girişimcilere yönelik düzenlenen “İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” isimli özel bir oturum düzenledi.