Türk kahvesi içen Bulgar Başbakan Borisov'a baklava jesti

Engin ÖZMEN/FİLİBE (Bulgaristan), (DHA) - EDİRNE Valiliği ile Bulgaristan'ın Filibe Valiliği arasında eğitim takas programları, kültür kurumları arasında ise iş birliği ile turizm ve ekonomik faaliyetlerin gelişimini kapsayan protokol imzalandı. Filibe kentindeki görüşmelerin ardından Edirne Valisi Günay Özdemir, Filibe Valisi Zdravko Dimitrov'a, dostlukları Türk kahvesi ikramıyla başlayan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a verilmek üzere ballı baklava sundu. Dimitrov ise Özdemir'e, Borisov'un sadece Türk kahvesi içtiğini söyledi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, beraberindeki heyetle ekonomik ve sosyal iş birliğini kapsayan protokol imza töreni için Bulgaristan'ın Filibe kentine gitti. Filibe Valiliği önünde Vali Zdravko Dimitrov'un karşılığı heyet, iş birliği yapılacak konularda görüşmelerde bulundu. İki ülke arasında eğitim takas programları, kültür kurumları arasında ise iş birliği ve turizm ile ekonomik faaliyetlerin gelişimini kapsayan protokol imzalandı. Filibe Valisi Dimitrov, protokolün, eğitim ile tarım gibi herkesi ilgilendiren ve çok önemli konuları içerdiğini dile getirerek, ilişkilerin bundan sonrada üst seviyede devam edeceğini kaydetti.

Edirne Valisi Özdemir de Filibe'yi kendi evleri gibi gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hem karşılamadan hem de ilgiden biz bunu görüyoruz. Özellikle 1,5 yıl önce tanıştığımızda çok sıcak ilgi gördüm. O gün dostluğumuzun başlangıcıydı. Bu ilişkilerimizin çok rahat bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Filibe'nin 2019 yılı kültür başkenti olması Edirne için de önemli. Gelecekte kültürel, turizm, ticari ve ekonomi anlamında çok iyi işbirliği yapacak iki şehiriz. Özellikle valimizin Edirne'deki bir okulla kardeş okul olması yönünde özel bir talebi oldu. Biz eğitim alanındaki ilişkiler anlamında çok önemli bir başlangıç yapıyoruz. Birbirimizden eğitim anlamında öğreneceğimiz neler varsa bunu çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Bunu bir okulla değil, eğitim camiasının tamamıyla iletişime geçmek istiyoruz. Zaten ticaret ve tarımsal anlamında bölge ile iyi bir ilişkimiz var. Bugünkü karşılıklı anlaşmalarla daha işlevsel hale getireceğiz. Bu anlamda Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a da teşekkür ederim. Zaten onunla da Sofya'daki bire bir görüşmemizde bir Türk kahvesi içerek samimi bir dostluğumuz oluştu. Biz de şöyle bir söz vardır; bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Onun için Borisov ile de dostlumuz devam edecek."

EKONOMİK YATIRIMLARA 'ORDU GÜVENCESİ'

Filibe Vali Zdravko Dimitrov, ekonomik yatırımların kendi güvenceleri altında olduğunu kaydederken, Bulgaristan 68'inci Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Yavor Mateev de güçlü ordunun olduğu yerde güçlü ekonomi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizim Türk arkadaşlarımızın bilmesi gereken bir husus, Filibe ülkenin askeri merkezidir. Bölge dahilindeki bölüklerle birlikte Bulgaristan ordusunun yüzde 50'i burada kuruludur. Böylece Sayın Vali'nin yetki sınırları içerisinde geri kalan 27 valinin toplam ordusundan daha fazla orduya sahiptir. Bu bağlamda valimizin sözlerini teyit ediyorum; sizin her euro, lira ve levanız burada güvenli yerdedir."

İBADETE AÇILAN DEMİR KİLİSE'NİN TABLOSUNU HEDİYE ETTİ

Protokol imza töreninin ardından Edirne Valisi Özdemir, mevkidaşı Filibe Valisi Dimitrov'e İstanbul'da restore edilerek, ibadete açılan Demir Kilise'nin tablosunu hediye ederek, "Demir kilise artık Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim kültürel varlığımız. Biz bu kültürel değerlerimizi bütün insanlığın değerleri olarak görüp, gelecek kuşaklara aktarmak bizim en önemli hedefimiz ve aslına uygun olarak yaparak Türk vatandaşları olarak inançlarını yaşamak isteyenler için açtığımız ve kendilerine tahsis ettiğimiz bir kilise. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un yaptığı işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

BULGAR BAŞKANA BALLI BAKLAVA JESTİ

Edirne Valisi Özdemir, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a verilmek üzere biri ballı diğeri şerbetli Türk baklavası sundu. Vali Özdemir, Borisov ile Türk kahvesi içerek, dostluklarının başladığını anlatarak, "Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir Türk kahvesi içerek dostluğumuz başladı. Ben kendisine iki çeşit baklava yaptırdım. Biri ballı diğeri şerbetli. Borisov'u Edirne'ye baklava yemeğe davet ediyorum" dedi.

Filibe Valisi Dimitrov da Bakanlar Kurulu toplantısında vereceğini söylediği Borisov'un sadece Türk kahvesi içtiğini ve gelenlere de ikram ettiğini belirterek, teşekkür etti.

Öte yandan Bulgaristan'a giden Türk heyette Edirne Valisi Günay Özdemir'in yanı sıra Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne Tarım ve Ormancılık Müdürü Atilla Bayazıt, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Edirne Valiliği Basın Müdürü Ender Aydın, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım ve Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz yer aldı.