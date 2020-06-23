Türk Kahvesi ile Peeling Yapın!

Türk kahvesi tiryakileri için bu koyu renkli, bol kafeinli, kıvamlı sıvının önemi tartışılmaz. Kimilerine göre güne gerçek anlamda başlayabilmek; konuşulanları anlayıp olayları bir mantık çerçevesine oturtabilmek için en az bir fincan kahveyi keyifle yudumlamak şart. Peki Türk kahvesinin sadece aklı ve ruhu değil, cildi de zinde tuttuğunu biliyor muydunuz? Türk kahvesi ile cildinize uygulayabileceğiniz peeling işlemi sayesinde ölü derilerden kurtulurken, hücrelerinize enerji ve canlılık katabilirsiniz. Peeling Nedir? Türkçe karşılığı "bir şeyin kabuğunu soymak" anlamına gelen peeling, cildi ölü derilerden oluşan kabuğundan arındırmak anlamına geliyor. Peeling işlemi, cilt için kullanılan onlarca kozmetik ürünün, makyaj malzemelerinin, hava kirliliğinin ve zamanla sayısı artan siyah noktaların olumsuz etkisini silmek için uygulanabilecek en ideal yöntemlerden biri. "Peeling ne işe yarar?" sorusunun bir cevabı da ciltteki kan dolaşımını hızlandırması. Bu sayede cilt kendisini, normale göre çok daha kısa bir süre içerisinde yenileyebilir. Pek çok kadın bebek tazeliğinde bir cilde sahip olmak için bu gizli güzellik silahından yardım alabilir.

Peelingin Faydaları Nelerdir? Kozmetik ve cilt bakımı alanındaki pek çok markanın peeling işlemine özel ürünleri mevcut. Bu ürünler pütürlü yapılarıyla cilde masaj yaparak uygulanır. Türk kahvesi ise, doğal bir antioksidan olarak piyasada yüksek fiyatlarla satılan bu ürünlere güçlü bir alternatif konumunda. Peeling işleminin sayısız faydası var; başlıca olumlu etkileri ise aşağıdaki gibi: Ciltteki sağlıklı tabakayı ortaya çıkarır.

Yeni hücre oluşumunu hızlandırır.

Parlak ve pürüzsüz bir görünüm verir.

Yüzde kırışıklık oluşumunu önler.

Yaşlanmayı geciktirir.

Cilt lekelerini azaltır.

Çatlak, esneklik kaybı gibi sorunları giderir.

Yüzdeki ödem ve şişlikleri azaltır. Kahve ile Peeling Nasıl Yapılır? Türk kahvesinin toz ya da telve halindeyken cilde uygulanması mümkün. Telve durumundayken kahvenin içeriği aktif hale geldiği için bu seçenek daha ideal. Türk kahvesini peelinge elverişli hale getirmek için, mutlaka ikinci bir malzemeyle karıştırarak sıvılaştırmak gerekli. Yoğurt, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve hindistan cevizi sütü gibi doğal malzemeleri herhangi bir cilt rahatsızlığınız yoksa bu aşamada güvenle kullanabilirsiniz. Yağlı ve karma ciltler için hindistan cevizi sütü ya da yoğurt kullanılırken; kuru bir cilde sahip olanlar zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı tercihinde bulunabilir. Peeling karışımı için, cilt tipinize göre aşağıdaki tariflerden birini uygulayabilirsiniz.