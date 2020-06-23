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Türk Kahvesi ile Peeling Yapın!

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türk kahvesi tiryakileri için bu koyu renkli, bol kafeinli, kıvamlı sıvının önemi tartışılmaz.

Türk Kahvesi ile Peeling Yapın!

Türk kahvesi tiryakileri için bu koyu renkli, bol kafeinli, kıvamlı sıvının önemi tartışılmaz. Kimilerine göre güne gerçek anlamda başlayabilmek; konuşulanları anlayıp olayları bir mantık çerçevesine oturtabilmek için en az bir fincan kahveyi keyifle yudumlamak şart. Peki Türk kahvesinin sadece aklı ve ruhu değil, cildi de zinde tuttuğunu biliyor muydunuz? Türk kahvesi ile cildinize uygulayabileceğiniz peeling işlemi sayesinde ölü derilerden kurtulurken, hücrelerinize enerji ve canlılık katabilirsiniz.

Peeling Nedir?

peeling

Türkçe karşılığı "bir şeyin kabuğunu soymak" anlamına gelen peeling, cildi ölü derilerden oluşan kabuğundan arındırmak anlamına geliyor. Peeling işlemi, cilt için kullanılan onlarca kozmetik ürünün, makyaj malzemelerinin, hava kirliliğinin ve zamanla sayısı artan siyah noktaların olumsuz etkisini silmek için uygulanabilecek en ideal yöntemlerden biri. "Peeling ne işe yarar?" sorusunun bir cevabı da ciltteki kan dolaşımını hızlandırması. Bu sayede cilt kendisini, normale göre çok daha kısa bir süre içerisinde yenileyebilir. Pek çok kadın bebek tazeliğinde bir cilde sahip olmak için bu gizli güzellik silahından yardım alabilir.

Peelingin Faydaları Nelerdir?

Kozmetik ve cilt bakımı alanındaki pek çok markanın peeling işlemine özel ürünleri mevcut. Bu ürünler pütürlü yapılarıyla cilde masaj yaparak uygulanır. Türk kahvesi ise, doğal bir antioksidan olarak piyasada yüksek fiyatlarla satılan bu ürünlere güçlü bir alternatif konumunda. Peeling işleminin sayısız faydası var; başlıca olumlu etkileri ise aşağıdaki gibi:

  • Ciltteki sağlıklı tabakayı ortaya çıkarır.
  • Yeni hücre oluşumunu hızlandırır.
  • Parlak ve pürüzsüz bir görünüm verir.
  • Yüzde kırışıklık oluşumunu önler.
  • Yaşlanmayı geciktirir.
  • Cilt lekelerini azaltır.
  • Çatlak, esneklik kaybı gibi sorunları giderir.
  • Yüzdeki ödem ve şişlikleri azaltır.

Kahve ile Peeling Nasıl Yapılır?

kahve

Türk kahvesinin toz ya da telve halindeyken cilde uygulanması mümkün. Telve durumundayken kahvenin içeriği aktif hale geldiği için bu seçenek daha ideal. Türk kahvesini peelinge elverişli hale getirmek için, mutlaka ikinci bir malzemeyle karıştırarak sıvılaştırmak gerekli. Yoğurt, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve hindistan cevizi sütü gibi doğal malzemeleri herhangi bir cilt rahatsızlığınız yoksa bu aşamada güvenle kullanabilirsiniz. Yağlı ve karma ciltler için hindistan cevizi sütü ya da yoğurt kullanılırken; kuru bir cilde sahip olanlar zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı tercihinde bulunabilir.

Peeling karışımı için, cilt tipinize göre aşağıdaki tariflerden birini uygulayabilirsiniz.

  • Zeytinyağı ile: Sade olarak pişirilen Türk kahvesinin telvesini alın. Yarım yemek kaşığı zeytinyağı ile güzelce karıştırın.
  • Yoğurt ile: 1 tatlı kaşığı toz kahve ile 1 tatlı kaşığı yoğurdu karıştırın. Karışımın maske formunu alması için mümkünse süzme yoğurt kullanın ya da yoğurdun sulu tarafını almamaya gayret edin.
  • Hindistan cevizi yağı ile: 2 tatlı kaşığı toz kahve ve 2 tatlı kaşığı eritilmiş hindistan cevizi yağı ile uygulayacağınız bu karışım daha sıvı ve akışkan olacaktır.
  • Hindistan cevizi sütü ile: "Kahve telvesi maskesi nasıl yapılır?" sorusunun cevaplarından biri de yapım aşamasında hindistan cevizi sütü kullanmaktır; 2'şer tatlı kaşığı kahve telvesi ve hindistan cevizi sütünü güzelce karıştırdığınızda bu formül macun kıvamını alacaktır.

Sadece beş dakika gibi bir sürede hazır hale gelebilen bu kürleri uyguladıkça cildinizdeki değişimi fark etmemeniz olanaksız.

Kahve Telvesi Cilde Nasıl Uygulanır?

telve

Peeling için hazırladığınız karışımı yüzünüze uygulamadan önce cildinizi güzelce yıkayın ve durulayın. Yüzünüzde makyaj ya da krem varsa, tamamen çıkmasına ve kalıntı bırakmamasına dikkat edin.

Parmaklarınızı dairesel şekilde hareket ettirerek ürünü cildinize uygulayın. Bu dairesel masaj, kan dolaşımınızın hızlanmasına yardımcı olacaktır.

"Kahve telvesi yüzde ne kadar bekletilmeli?" sorusunun cevabı, kahvenin tamamen kurumasına bağlı olarak 10-20 dakika arasında değişmektedir.

Kahvenin kuruduğunu ve cildinizin gerildiğini hissettiğinizde yüzünüzü suyla yıkayın ve nazikçe durulayın.

Kahve telvesi maskesi faydalarından maksimum derecede yararlanmak için bu karışımı haftada bir ya da iki kez uygulayın.

Duş alacağınız zaman bu karışımı yanınıza alarak tüm vücudunuza uygulamayı da tercih edebilirsiniz.

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