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Türk kahvesi sağlığa zararlı mı? İsveçli bilim adamlarının yorumu tartışma yarattı: Uzmanlar sert çıktı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.12.2024 10:52
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'Türk kahvesi sağlığa zararlı' Bu açıklamayı İsveçli bir bilim adamı yaptı ve bu yorum tartışma yarattı. Doktorlarımız tam tersini savunuyor, Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor diyorlar. Şiddetle karşı çıkanlardan biri de ünlü Profesör Canan Karatay. İşte uzmanlardan 'Türk kahvesi sağlığa zararlı mı?' sorusunun yanıtı...

Türk kahvesi sağlığa zararlı mı? İsveçli bilim adamlarının yorumu tartışma yarattı: Uzmanlar sert çıktı!

Kiminin vazgeçilmez içeceği, kimine göre de dost sohbetlerinin en büyük eşlikçisi... Yabancı turistler bile dilinden düşürmezken İsveçli bilim adamlarının 'Türk kahvesi zararlı' yorumu tartışma yarattı. Atv Ana Haber'e konuşan uzmanlar İsveçli bilim adamlarının aksine Türk kahvesinin kafein grubunda en masum içecek olduğunu belirtiyor.

"KALP SAĞLIĞINA OLDUKÇA FAYDALI"

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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, "Çok büyük bilimsel çalışmalar ve veriler var. Dozunda tüketirsek kahveyi kalp sağlığına oldukça faydalı. Kalp yetmezliğini düzeltebiliyor, kalp damar hastalıklarını azaltabiliyor. Bazı ritim bozukluklarını bile düzeltebilir. Kilo almamızı engelliyor obeziteyle savaşmamız sağlıyor. Onlar kafein miktarı ve kafein miktarı arttığı zamanki zararlarını görüyorlar. Kötü molesterolü arttırdığına dair de bir veri var ancak buradaki veri çok netleştirilen bir veri değil. Dozunda tüketilmeli. Kafein tüketimi kalp sağlığı için olumlu, dozunu arttırıp düzensiz tüketimler yaptığımız zamansa kalp sağlığına olumsuz etkileri var." dedi.

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'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatrı var' derler. Faydası ise saymakla bitmiyor ama belli ki İsveçli bilim adamları bunlardan habersiz. Uzmanlar o yorumun tersini savunarak açıklamaya sert çıktı.

"EN MASUM İÇECEK"

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Kahve Uzmanı Yunus Çakmak, "Türk kahvesi Kafein grubunda en masum içeceklerden bir tanesidir çünkü Türk kahvesinin kafeini 50 ml, espressonun 80 ml, filtre kahvenin de boyutuna göre ortalama 150 ile 200 miligram." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Türk kahvesi
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