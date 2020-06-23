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Türk Kahvesi Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Türk Kahvesi Nasıl Kullanılmalı?

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SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Fazla kilolarından muzdarip birçok kişi, yoğun çalışma temposundan ötürü spora ve egzersize yeteri kadar vakit ayıramıyor.

Türk Kahvesi Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Türk Kahvesi Nasıl Kullanılmalı?

Fazla kilolarından muzdarip birçok kişi, yoğun çalışma temposundan ötürü spora ve egzersize yeteri kadar vakit ayıramıyor. Gün içerisinde çok az hareket etmeye sebep olan masabaşı işleri, yetersiz su tüketimi, hazır gıdalarla beslenmek gibi faktörlere bağlı olarak alınan kilolar sağlık açısından problem teşkil etmesinin yanı sıra özgüven düşüklüğüne sebep oluyor. Bu problemin çözümü düzenli olarak kalorisi düşük gıdalarla beslenmekte ve bu beslenme programını, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştıran ürünleri tüketmekte yatıyor. Türk kahvesi de metabolizmayı hızlandıran ve bu sayede kilo verme sürecine destek olan ürünler arasında yer alıyor.

Metabolizma nasıl hızlandırılır? Detaylı bilgi için:

Metabolizmayı Hızlandırma Yolları

Metabolizma hızını bitki çayı tüketerek artırmak için: Metabolizmanızı Hızlandıracak Bitki Çayları

Türk Kahvesinin Faydaları

  • Şiddetli baş ağrılarına karşı etkili bir ağrı kesicidir.
  • Tansiyonu dengeler.
  • Kansere yakalanma riskini azaltır.
  • Spor yapmadan yaklaşık yarım saat önce içildiğinde enerji verir, bu sayede spor esnasında daha az yorulmayı mümkün kılar.

Türk Kahvesi Zayıflatır mı?

Kahve, içerisinde yüksek oranda kafein barındırır. Araştırmalara göre günlük 100 mg kafein almak vücutta fazladan 75-100 kalori yakılmasını sağlıyor. Metabolizmayı uyararak hızlandıran kafein, bu sayede zayıflama sürecine katkıda bulunur. Bunun yanı sıra kahve, yine metabolizmayı hızlandıran bir baharat olan ve aynı zamanda tüketildiğinde tokluk hissi yaratan tarçınla karıştırılarak da içilebilir. Tarçınlı kahve ile zayıflayanlar, bu karışımın sade kahveye göre zayıflama konusunda çok daha etkili olduğunu belirtiyorlar. Aynı zamanda tarçının kahveyi, mevcut acı tadını kırarak daha rahat tüketilmesi mümkün olan bir içecek haline getirdiğini de söylüyorlar.

Türk Kahvesi Yağları Eritir mi?

Türk kahvesi düzenli beslenme, sağlıklı diyet ve günlük egzersizleri tamamlayıcı bir unsur olarak ara öğünlerde şekersiz bir şekilde tüketildiğinde yağ yakıcı özellikte bir içecektir.

Türk Kahvesi Selülitleri Yok Eder mi?

Türk kahvesinin içinde bulunan yüksek oranlı kafein sayesinde metabolizma hızı artar. Bu sayede özellikle bacaklarda oluşan selülitler üzerinde yer alan yağ dokusu da azalır. Bu da selülitlerin azalmasına yardımcı olur.

Türk Kahvesi Zayıflamak İçin Nasıl İçilir?

Bir fincan şekerli Türk kahvesinde yaklaşık 45 kalori bulunuyor. Şekersiz içilen Türk kahvesinde ise yalnızca 2 kalori var. Dolayısıyla Türk kahvesini şekerli tüketmek kilo vermekten çok almaya neden olur. Bu nedenle Türk kahvesinin zayıflatıcı özelliğinden yararlanmak isteyenler, kahveyi şekersiz ve aç karna tüketmelidir.

Kahve Diyeti

türk kahvesi

Kahve, sabahları güne erken başlayan ve uyanamayan kişileri güne hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda metabolizma hızına da etki ederek zayıflamayı ve hazmı kolaylaştırır. Kahve içeriğindeki yüksek kafein oranı sayesinde kısa süre içerisinde zayıflamaya yardımcı olur.

Sadece kahve içerek zayıflamak ne yazık ki mümkün değil. Fakat ara öğünlerde içilen kahve kilo vermeyi kolaylaştırır.

1. Gün

  • Sabah: 1 bardak kahve
  • Öğle: 2 adet haşlanmış yumurta, domates ve lahana ile yapılmış salata ve 1 bardak Türk kahvesi
  • Akşam: 200 gram haşlanmış balık ve mevsim yeşillikleri ile yapılmış salata

2. Gün

  • Sabah**:

**1 dilim tost ekmeği ve 1 bardak kahve

  • Öğle: 200 gram ızgara balık, mevsim yeşillikleri ile yapılmış salata ve 1 fincan kahve
  • Akşam: 200 gram haşlama yağsız dana eti, 1 kase yoğurt

3. Gün

  • Sabah**:** 1 dilim tost ekmeği, 1 fincan Türk kahvesi
  • Öğle: Haşlanmış ve rendelenmiş havuç, 1 adet haşlanmış yumurta, 1 fincan kahve
  • Akşam: 2 adet elma

4. Gün

  • Sabah**:** 1 fincan kahve
  • Öğle: 1 fincan kahve, haşlanmış sebze, 2 elma
  • Akşam: 200 gram haşlanmış dana eti, lahana salatası

5. Gün

  • Sabah**:** 1 fincan kahve, 2 elma, haşlanmış ve rendelenmiş havuç
  • Öğle: 1 porsiyon buğulama balık, domates suyu
  • Akşam: 200 gram haşlanmış balık ve lahana salatası

Bu şok diyetin destekleyici unsuru niteliğindeki Türk kahvesi ile hatırı sayılı miktarda kilo kaybı yaşayarak 1 ayda zayıflamak mümkün. Bu diyet 5 gün uygulandıktan sonra yaklaşık 1 hafta ara verilmelidir. Aradan sonra diyete devam edilebilir.

Türk Kahvesini Çok Tüketmenin Zararları

  • Kalp ritminde düzensizlik söz konusu olan kişilerde kalp çarpıntısına neden olabilir.
  • Günde 5 fincandan daha fazla tüketildiği takdirde kemik erimesine neden olabilir. Ayrıca yine aşırı miktarda tüketilen kahve gün içerisinde sinirlilik halini ortaya çıkarır.
  • Gereğinden fazla kahve tüketmek doğurganlığı azaltabilir.
  • Akşam vaktinde içilen kahve, içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur.
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