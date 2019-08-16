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"Türk kahvesinin incelikleri" için kurs programı hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz yaygın eğitim kurslarına "Türk Kahvesi Kültürü"nü de ekledi - Toplam 32 saat sürecek kurs eğitim programında, "Kahvenin tarihçesi", "Kahve bitkisinin özellikleri ve yetişmesi", "Osmanlı sarayında kahve", "Kahvenin Türk kültüründeki yeri", "Türk kahvesi çeşitleri" ve "Kahvehaneler" ders konuları yer alıyor - Kahvenin kavrulmasından öğütülmesine, muhafazasından sunumuna kadar detaylı bilgilerin aktarılacağı kursta sütlü Türk kahvesi, menengiç, dibek, mırra, cilveli kahve, kül kahvesi ve çedene kahvesi çeşitleri ile pişirme teknikleri hakkında bilgi verilecek

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ücretsiz yaygın eğitim kurslarına, pişirme tekniklerinden tarihine kadar tüm inceliklerinin anlatıldığı "Türk Kahvesi Kültürü" de eklendi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 81 il ve ilçelerde bulunan yaygın eğitim kurslarında bilgisayar işletmenliğinden yabancı dile, el sanatlarından görsel sanatlara, müzikten sağlığa kadar birçok farklı alanda verilen ücretsiz eğitimleri yeni programlarla çeşitlendirecek.

Bu kapsamda ilk kez "Türk Kahvesi Kültürü" kursu da konunun meraklıları için açılacak. Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında halk eğitimi merkezlerinde yakında açılması planlanan "Türk Kahvesi Kültürü" kursu ile katılımcılar Türk kahvesi ve kültürünün inceliklerini öğrenecek.

Kahvenin Türk kültüründeki anlam ve öneminin anlatılması, bireylerin Türk kahvesini hazırlama ve sunma becerisi kazanması ve yörelere göre kahve çeşitlerini tanıması için geliştirilen kurs programı toplam 32 saat sürecek.

"Kahvenin tarihçesi", "Kahve bitkisinin özellikleri ve yetişmesi", "Osmanlı sarayında kahve", "Kahvenin Türk kültüründeki yeri", "Türk kahvesi çeşitleri" ve "Kahvehaneler" ana ders konularından oluşan programda kahvenin Türk toplumundaki önemi, kendine has özellikleri ve yapım şekliyle kültürün bir parçası olduğu vurgulanıyor.

- Türk kahvesinin 7 çeşidi ve pişirme teknikleri anlatılacak

Kursa katılanlar sütlü Türk kahvesi, menengiç, dibek, mırra, cilveli kahve, kül kahvesi ve çedene kahvesi çeşitleri ile pişirme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacak.

Kahvenin kavrulmasından öğütülmesine, muhafazasından sunumuna kadar detaylı bilgilerin aktarılacağı kursta, Türk halkının kahve alışkanlığı, kahvenin edebiyat ve şiirdeki yeri, dilek tutma, kız isteme ve kahve sunumu gibi kültürel ve geleneksel konulara da yer verilecek.

Programa okuryazar olan ve 13 yaşını tamamlayan herkes başvurabilecek.

- Başarıyla tamamlayanlara belge verilecek

Kurs sonunda katılımcılar, yazılı sınavları ve pratik uygulamaları ölçülerek 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Kursu başarıyla tamamlayanlara kurs bitirme belgesi düzenlenecek.

Bakanlık gelecek dönemde Türk Kahvesi Kültürü kursunun yanı sıra dijital, finans, sağlık, ekoloji ve sosyal medya okuryazarlığı alanında yeni kurs programlarını da uygulamaya alacak.

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