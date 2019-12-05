HABER

Türk kara sularında bu yıl 57 bin 458 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:28 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı, tüm denizlerde yürüttüğü çalışmalarla, ilk 12 ay içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 57 bin 458 göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, tüm denizlerde yürüttüğü çalışmalarla, ilk 12 ay içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 57 bin 458 göçmeni yakaladı. 2018 yılına kıyasla artan düzensiz göç olay sayılarına paralel olarak yakalanan düzensiz göçmen sayıları da artış gözlendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk kara sularında düzensiz göçmenlere karşı yoğun bir mücadele veriyor. Hemen hemen her gün Ege Denizinde ağırlıklı olmak üzere yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere operasyon düzenleyen ekipler, göçmenlerin ölüme yolculuğunun önüne geçiyor.
2018 yılında 638 olan düzensiz göç olay sayısı, 2019 yılında bin 674’ye yükseldi. 2018’de ölüme yolculukta yakalanan düzensiz göçmen sayısı 24 bin 692 olarak kayıtlara geçerken, 2019 yılında bu sayı büyük bir artış göstererek 57 bin 458’e ulaştı.
Öte yandan, 2018 yılında yurt dışına kaçak yollarla geçiş esnasında hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahıs sayısı 93 iken 2019 yılında bu sayı 33’e geriledi.
Yurt dışına yasa dışı yollarla geçişi organize ettiği belirlenerek ekipler tarafından yakalanan organizatör sayısı ise 2018 yılında 82 olarak açıklanırken, 2019 yılında ise toplamda 79 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, jandarma, sahil güvenlik ve emniyetin müşterek operasyonlarının da 43 bin 30 olduğu ifade edildi. 695 organizatör ise müşterek operasyonlarda yakalandı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Uludağ’da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları 86 saate ulaştıUludağ’da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları 86 saate ulaştı
Temizlediği tüfeğin ateş almasıyla öldüTemizlediği tüfeğin ateş almasıyla öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Erdoğan'dan Londra'da sert mesaj: Lanetliyorum

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri!

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay! Öldürülmeseydi...

Ceren Özdemir ile ilgili yürek yakan detay!

Ordu'daki Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! Genç kızın katilinin ifadesi ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız internetten tanıştığı kişinin yanına Adana'ya gitmiş

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili son durum!

Uludağ'daki kayıp dağcılarla ilgili son durum!

Trump'tan azil soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Zelenskiy'den ABD'ye iyilik yapmasını istedim

Trump kendin böyle savundu: ABD'ye iyilik yapmasını istedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.