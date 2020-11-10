Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca iki can salı içerisinde Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirilerek bölgeye gönderildi. Sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler işlemleri yapılmak üzere İl Göç idaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

