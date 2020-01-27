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Türk kardeşler, otostopla Balkanlar’ı geziyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Aydın ilinden yola çıkan iki kardeş, Balkanları otostop yaparak geziyorlar.

Türk kardeşler, otostopla Balkanlar’ı geziyor

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Türkiye'nin Aydın ilinden yola çıkan iki kardeş, Balkanları otostop yaparak geziyorlar.

Türkiye’de üniversite okuduklarını ve tatili fırsat bilerek böyle bir seyahati tercih ettiklerini söyleyen Salih ve Ayhan Yel kardeşler otostop çekerek ülkeleri gezdiklerini; masraflarını ise ukulele çalarak ve bileklikler yapıp satarak karşıladıklarını söyledi.

Yel kardeşler şu ana kadar Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Karadağ’ı gezdiklerini Kosova’dan sonra da Bosna'ya geçeceklerini belirtti.

Prizren'in tarihi Şadırvan merkezinde ukulele çalan ve bileklik satan gençler, amaçlarının yeni yerler gezmek olduğunu belirterek, “Bu hayatta parayla satın alamayacağınız bir şey var, o da deneyim. Yaşıtlarımıza tavsiyemiz gezebildikleri kadar yer gezmeleri. Çıkın ve akışına bırakın yol sizi götürür” dedi.

Türk kardeşler, otostopla Balkanlar’ı geziyor

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