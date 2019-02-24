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Türk kargo gemisi İtalya'da karaya oturdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2019 00:45 | Son Güncelleme

Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya’da karaya oturdu.

Türk kargo gemisi İtalya'da karaya oturdu!

Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.

Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kargo gemisi Efe Murat İtalya

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