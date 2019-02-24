Türk kargo gemisi İtalya'da karaya oturdu!

Efe Murat isimli T\u00fcrk kargo gemisi, k\u00f6t\u00fc hava ko\u015fullar\u0131 nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 T\u00fcrk m\u00fcrettebat tahliye edildi.\nKaraya oturan gemi kurtarma ekipleri taraf\u0131ndan havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. (DHA)\n\nPARTNER5 milyon liray\u0131 \u00f6demezse 9 bin g\u00fcn hapis yatacakVenezuela'da \u00e7at\u0131\u015fma! Ordu ate\u015f a\u00e7t\u0131: \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar var!Alman Emniyeti Skandallarla \u00c7alkalan\u0131yor
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