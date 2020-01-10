Türk-Katar ortaklığıyla Siirt'te kurulacak çinko fabrikasının temeli yarın atılıyor

SİİRT (AA) - Siirt'te, Türk-Katar ortaklığıyla kurulacak "Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi"nin temeli yarın atılacak.

Lineer Metal AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 145 dönüm alana inşa edilecek ve 102 milyon dolara mal olacak tesiste, ilk etapta yıllık 30 bin ton, tamamlandığında ise yıllık 90 bin ton külçe çinko üretimi gerçekleştirilecek.

Tesisin yarın düzenlenecek temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve şirketin Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, kentin gelişmesi bakımından önemli projeleri hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

- 3 bin kişiye istihdam

Temeli atılacak tesisin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildiren Aktay, "Katarlı yatırımcıların ortaklığıyla kuracağımız tesisin proje bedeli 102 milyon dolar tutarında. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 216 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Bu rakam Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 38'ine tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.