Türk Keneşi Berlin’de toplandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türk Keneşi Türkdildeş Diaspora Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenlendi.

Türk Keneşi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde, Türk Keneşi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye diaspora kurumları, diplomatik temsilcileri ve Almanya’da yerleşik diaspora STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, Berlin Titanic Otel’de düzenlendi. Program, Türk Konseyi Genel Sekreterliği koordinasyonunda ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkdildeş Diaspora Ortak Kapasite Geliştirme Eğitim Programı’nın açılış bölümüne Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Azerbaycan’ın Berlin Büyükelçisi Ramin Hasanov, Kazakistan’ın Berlin Büyükelçisi Bolat Nussapov ve Kırgızistan’ın Berlin Büyükelçisi Erines Otorbaev’de katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada YTB’nin öncelikli hedefinin yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ve Türk diasporası olduğunu söyledi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2010 yılında kurulan Diaspora topluluğu olduğunu söyleyen Eren, “1960’lı yıllarda başlayan işgücü göçüyle Türkiye’den yurtdışına giden vatandaşlarımız, gittikleri ülkelerde zamanla kalıcı hâle gelmiş olup, aile birleşimleri ve yeni nesillerle birlikte artan sayıları bugün 6 milyonu bulmuştur. Vatandaşlarımız siyasetten sanata, bilimden ticarete, spordan kültüre kadar hayatın her alanında, yaşadıkları bu ülkelerin kalkınmasına önemli katkılar sağlarken, kurdukları sivil toplum örgütleriyle toplumsal aktivitelerde daha etkin hareket imkânı da bulmuşlardır.” dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren, “Bu nedenle, sınırlarımız dışında yaşayan her vatandaşımızın sorunlarını ortadan kaldıracak, sıkıntılarına derman olacak, sıla hasretini dindirecek, refah ve yaşam kalitesini artıracak her türlü çözümü üretmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak önemli programlar yürütmekteyiz. YTB bu noktadan hareketle, yurtdışındaki çocuk ve gençlerimizin okul eğitimlerine destek olmak, ailelerine rehberlik sağlamak, dil becerilerini geliştirmek, yükseköğretime devam eden öğrencilerin ise akademik gelişimini teşvik ederek mesleki ve kişisel yetkinlikleri arttırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekte, bu konularda yürütülen çalışmaları desteklemektedir.” diyerek şunları kaydetti: