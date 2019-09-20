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Türk Keneşi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 01:54 | Son Güncelleme

Ortak bildiriden: - "(Budapeşte'de açılan Türk Keneşi Avrupa ofisi) Avrupa ofisi Macaristan ile ilişkilerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türk Konseyi’nin AB ve Avrupa kurumları ile iş birliğini artırmasına yardımcı olacak"

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açılan Avrupa ofisinin, Türk Konseyi'nin Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa kurumları ile iş birliğini güçlendirmeye yardımcı olacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı Avrupa ofisinin açılış töreni vesilesiyle Budapeşte'de düzenlenen Türk Keneşi Dışişleri Bakanları Konseyi 10. Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Türk Konseyi’nin Budapeşte’de temsilcilik ofisi açmasının önemine işaret edilen bildiride, "Avrupa ofisi, Türk Konseyi'nin Macaristan ile ilişkilerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türk Konseyi’nin AB ve Avrupa kurumları ile iş birliğini artırmasına yardımcı olacak. Ofis, TÜRKSOY, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TURKPA), Türk Akademisi ile Türk Kültürü ve Mirası Vakfı gibi ilgili kuruluşlarla Macaristan'ın daha fazla iş birliği yapması için yeni yollar açacak." ifadesi yer aldı.

Bildiride, bakanların, 15 Ekim'de Bakü'de yapılacak olan Türk Keneşi Başkanlık Zirvesi'nin devam eden hazırlıklarını ele aldığı belirtilerek, "Bakanlar, Özbekistan’ın Türk Keneşi’ne son katılımını memnuniyetle karşıladı. Türk Keneşi’nin 2025 vizyonu konularının yanı sıra, Türk Kültür ve Miras Vakfı’nda Gözlemci Statüsü almak için Macaristan’ın başvurusunu da değerlendirdiler." bilgisi paylaşıldı.

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