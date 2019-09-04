HABER

Türk Keneşi Genel Sekreteri Amreyev Cidde'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ve İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Zamir İkbal ile bir araya geldi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile görüştü.

Türk Keneşinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmede Amreyev ve Useymin, farklı düzeylerdeki iş birliklerine ilişkin fırsatları ele aldı.

Bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunan ikili, İslam dünyasının refahı ve kalkınmasında Türk Keneşi üye ülkelerinin önemine işaret etti.

Öte yandan Amreyev, resmi ziyaretlerinde İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Başkan Yardımcısı Zamir İkbal ile de görüştü.

Amreyev, üye ülkelerin ulusal kalkınmalarına yönelik IsDB'nin yardımlarını överken, Türk Keneşi'nin ekonomi alanındaki düzenlenecek projelere özel önem verileceğini söyledi.

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) Üst Yöneticisi Ayman Amin Sejiny ile de bir araya gelen Amreyev, üye ülkelerdeki kobi finansmanının önemine değinerek, gelecek dönemde ICD'nin tecrübesinden faydalanmak istediklerini aktardı.

Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu (2)Kula'da düşman işgalinden kurtuluş coşkusu (2)
Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördüFındık banyosu yapan kedinin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amreyev Türk Keneşi Useymin

En Çok Okunan Haberler

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.