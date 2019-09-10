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Türk Keneşi'nde zirve hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 20:47 | Son Güncelleme

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev, 15 Ekim’de Azerbycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek Devlet Başkanları Zirvesi için diplomatik temaslarda bulundu

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Genel Sekreteri Kazak Büyükelçi Bağdat Amreyev, 15 Ekim’de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Devlet Başkanları Zirvesinin hazırlıkları kapsamında Azerbaycan'da ve Macaristan'da diplomatik temaslarda bulundu.

Genel Sekreter Amreyev, zirve hazırlıkları kapsamında hafta sonu Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile dün ise Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Amreyev ve beraberindeki heyet Mammadyarov ile Bakü’de gerçekleştirilecek zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amreyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanına, Türk Keneşi’nin yakın zamanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bilgi sundu.

Görüşmede Genel Sekreter zirveye ev sahipliği yaptığı için Azerbaycan’a minnettar olduğunu belirtirken, Bakan Mammadyarov da Azerbaycan’ın Türk Keneşi'nin başarısı için her zaman elinden geleni yaptığını ve zirvenin başarılı geçmesi için de hazırlıklarını sürdürdüğünü vurguladı.

Bakü’den Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geçen Genel Sekreter Amreyev, burada da Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Türk Keneşi 'nin gözlemci üyesi Macaristan ile yapılacak işbirliğinin görüşüldüğü toplantıda, 19 Eylül’de Budapeşte’de açılacak Türk Keneşi Avrupa Temsilciliği konusu da gündeme geldi.

Türk Keneşi Avrupa Temsilciliği’nin, Türk Keneşi şemsiyesi altında faaliyet gösteren Türk Akademisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi kuruluşların Macaristan ile ilişkilerinin koordinasyonu da sağlayacağını kaydeden Amreyev, Szijjarto'ya Bakü’de yapılacak Türk Keneşi Zirvesi ile ilgili bilgi verdi.

Amreyev, temsilciliğin Budapeşte’de açılacak olmasının Türk Keneşi’nin hem Macaristan ile hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayacağını ifade ederek, Macaristan’daki temsilciliğin aynı zamanda Türk Keneşi’nin Avrupa’daki görünürlüğünü arttıracağını kaydetti.

Szijjarto da görüşmede ülkesinin Türk Keneşi’ne verdiği özel öneme vurgu yaparak, Avrupa Temsilciği’nin Budapeşte’de açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amreyev, Szijjarto'ya Türk Dünyası Ortak Odalar ve Borsalar Birliği’nin faaliyete geçmesi ve Ortak Yatırım Fonu’nun kuruluş süreci ile ilgili bilgi sunarak , Macaristan’ı hem Ortak Odalar ve Borsalar Birliği’nin hem de Ortak Yatırım Ajansı’nın kuruluş sürecinde düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti.

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