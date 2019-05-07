Türk Keneşi’ne üye ülkeler arasında işbirliği artıyor

Türk Keneşi (Türk Konseyi) Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurlar 2. Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. Türk Keneşi (Türk Konseyi) Enformasyon ve Medyadan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Memurlar 2. Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Kazakistan Bilgi ve Sosyal Gelişim Bakan Yardımcısı Marat Azilkhanov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Bilgi ve İletişim Direktörü Baktygul Noruzbaeva başta olmak üzere, üye ülkelerin, ulusal televizyon kanallarının temsilcileri, haber ajansları ve ilgili kamu kurumlarından yetkililer katıldı. Toplantıda konuşma yapan TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akış, "2009 yılında TRT ailesi içerisinde yerini alan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’Avaz’ ile ismi konulan ’TRT Avaz’ kanalı da bugüne kadar hem kurumumuzun sınırlarını aşan etkisini, hem de Türk soylu halklarla kardeşlik duygusunu güçlendirmek adına önemli rol oynadı. Türk dünyasının ortak sesi olma iradesini başarıyla ortaya koydu” dedi.

“Ülkelerin televizyonları birbirine destek versin”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov ise üye ülkeler arasındaki her türlü etkileşimin artması gerektiğini belirterek, "2016 Nisan savaşları zamanı Azerbaycan’ın bilgi desteğine ihtiyacı vardı. Ermenilerin provokasyonları, bölgede yaptıkları saldırılar, işgalleri ve başka konuların bütün dünyada yayınlanmasına ihtiyaç vardı. Biz bugünkü toplantıda böyle durumlarda birbirimize destek vermemizi teklif ettik. Türk Konseyi’ne üye ülkelerin televizyonları ve haber ajansları karşılıklı olarak bu gibi konularda birbirine destek versin" ifadelerini kullandı.

“Medya, enformasyon alanında bizim işbirliğimiz daha genişleyecek”

Karşılıklı televizyon kurulması meselesini de ele aldıkları belirten Hasanov, “Bunun belirli zorlukları var. İlk aşamada ortak dil olmalı ki, bu televizyon ortak dilde yayın gerçekleştirsin. Bu ve diğer meseleler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Düşünüyorum ki, bu toplantıda olumlu kararlar alınacaktır ve medya, enformasyon alanında bizim işbirliğimiz daha genişleyecek ve daha verimli olacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıdan sonra basına açıklamalarda bulunan Mustafa Akış, “Türk Konseyi’nde, Türk dünyasının, Türk halklarının işbirliğini tesis edecek önemli mecralardan birisi de medya. Bugün de biz ’Enformasyon ve Medya’ başlıklı toplantımızı gerçekleştirdik. Burada önemli kararlara imzalar atıldı” dedi.

