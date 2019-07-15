HABER

Türk kirazı Çin Seddi'ni aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve'nin ürettiği ve soğuk işlem görmeden Çin'e sevkiyatını gerçekleştirdiği kirazlar, Şangay kentine ulaştı - Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce: - "Bu gelişme Türk tarım sektörü için çok önemli. Bu sevkiyatla sadece ürün ihraç etmedik, Çin pazarına önemli bir giriş yaptık. Soğuk işlem görmeden sevkiyat yapabilme imkanıyla Çin'e ihracatta avantajlı konuma geldik"

İSTANBUL (AA) - Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve'nin ürettiği kirazlar, İzmir'den yola çıkıp Çin pazarına Şangay kentinden giriş yaptı.

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük meyve üreticisi ve ihracatçısı firmalarından olan Alanar Meyve'nin ürettiği ve soğuk işlem görmeden Çin'e sevkiyatını gerçekleştirdiği kirazlar, Şangay'a ulaştı.

Bir ilk niteliği taşıyan sevkiyat için Şangay'ın Huizhan pazar yerinde düzenlenen törene Türkiye'nin Şangay Başkonsolosluğu ve ihracatın gerçekleştirildiği firmaların üst düzey temsilcileri ile bazı perakende zincir firmalarının yetkilileri katıldı.

Açıklamada, bu sevkiyatın soğuk hava depolarında bekleme yapılmadan gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çin'in bugüne kadar Türkiye'ye uyguladığı ve kirazların 'soğuk işlem görmesi gerekliliği' prosedürü, son bir yıldır yapılan görüşmeler ve yoğun çalışmalar sonucunda kaldırıldı ve Alanar Meyve tesislerinde yapılan incelemeler sonrası Türk kirazına Çin yolu açılmış oldu. Bu gelişmelerden önce, kirazların 16 gün boyunca soğuk hava depolarında bekletilmesi Türkiye'ye diğer ihracatçı ülkelere karşı rekabetçiliğini zayıflatıyordu. Kiraz deyince, dünyanın en büyük üreticisi Türkiye ile en büyük tüketicisi Çin'i buluşturan sevkiyat, dünyanın en büyük pazarının Türk kirazına kapısının açılmasıyla hem Türkiye'nin ihracat stratejisi için hem Türk çiftçisi için de büyük önem taşıyor."

- "Türk üreticisi için çok önemli"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, bu gelişmenin Türk tarım sektörü için çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu sevkiyatla sadece ürün ihraç etmedik, Çin pazarına önemli bir giriş yaptık. Soğuk işlem görmeden sevkiyat yapabilme imkanıyla Çin'e ihracatta avantajlı konuma geldik." ifadelerini kullandı.

THY'nin yaygın uçuş ağıyla birlikte henüz sezon bitmeden Çin'e kiraz ihraç etmeye başladıklarını aktaran İnce, bu sayede pazarın güçlü oyuncularından ABD'nin pazardaki yerinden pay almaya başladıklarını bildirdi.

İnce, Tekfen Tarım ve Alanar Meyve öncülüğünde gerçekleşen bu ihracatın aynı zamanda Türk üreticisi için de çok önemli olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çünkü Çin'den her geçen gün yeni siparişler alıyoruz ve Çin'in tüketim potansiyelini de düşündüğümüzde bu taleplerin önümüzdeki günlerde daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Hedefimiz kaliteden ve izlenebilirlikten ödün vermeden, yıllarca kapısını aşındırdığımız Çin'de uzun soluklu kalabilmek. Fümigason yöntemiyle elde ettiğimiz bu avantaj, şüphesiz ki önümüzdeki yılın kiraz sezonunda Türkiye'nin kiraz ihracat coğrafyasını ağırlıklı olarak Çin'e kaydıracaktır. Biz de Tekfen Tarım olarak bu işlem için yeterlilik alan 8 ihracatçı/üreticiden biri olarak, Türk kirazının dünyada hak ettiği değeri bulması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

- İhraç edilen Türk kirazları lezzet yıldızı almıştı

Çin'e ihraç edilen kirazlar, Brüksel merkezli International Taste Institute tarafından yapılan ve yüzlerce ülkeden, binlerce gıda ve içecek ürününün katıldığı 2019 tat değerlendirmesi ve sertifikasyonu sonuçlarına göre yüzde 87,9'luk bir skorla 2 altın yıldız lezzet sertifikasını kazanmıştı.

Sadece performansı yüzde 70'in üzerinde olan ürünlerin derecelendirildiği ve sertifikasyonunda aralarında Michelin yıldızlı şefler ve dünyaca ünlü sömeliyelerin jüri olarak yer aldığı süreç, tüm dünyadan gelen binlerce gıda ve içecek ürününün değerlendirilmesini kapsıyor.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Yasak döneminde inci kefali avına 172 bin lira cezaYasak döneminde inci kefali avına 172 bin lira ceza
Kazada ölen gençlerin adları spor kompleksinde yaşayacakKazada ölen gençlerin adları spor kompleksinde yaşayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekfen Tarım

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

Gözyaşları içinde anlattı: 3 yılda sadece 1 kez rüyamda gördüm

15 Temmuz'da kurşun cüzdanına isabet etmişti, hala tedavi görüyor

O gece kurşun cüzdanına isabet etmişti! Hala tedavi görüyor

Son dakika! Beştepe'de 15 Temmuz şehitleri anlıyor...

Son dakika! Beştepe'de 15 Temmuz şehitleri anlıyor...

Lavanta kokulu bala talep arttı

Bu balı yiyen bir daha unutamıyor

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler! Darbeciler böyle kaçtı

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler! Darbeciler böyle kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.