Türk kirazı Çin Seddi'ni aştı

İSTANBUL (AA) - Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve'nin ürettiği kirazlar, İzmir'den yola çıkıp Çin pazarına Şangay kentinden giriş yaptı.

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük meyve üreticisi ve ihracatçısı firmalarından olan Alanar Meyve'nin ürettiği ve soğuk işlem görmeden Çin'e sevkiyatını gerçekleştirdiği kirazlar, Şangay'a ulaştı.

Bir ilk niteliği taşıyan sevkiyat için Şangay'ın Huizhan pazar yerinde düzenlenen törene Türkiye'nin Şangay Başkonsolosluğu ve ihracatın gerçekleştirildiği firmaların üst düzey temsilcileri ile bazı perakende zincir firmalarının yetkilileri katıldı.

Açıklamada, bu sevkiyatın soğuk hava depolarında bekleme yapılmadan gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çin'in bugüne kadar Türkiye'ye uyguladığı ve kirazların 'soğuk işlem görmesi gerekliliği' prosedürü, son bir yıldır yapılan görüşmeler ve yoğun çalışmalar sonucunda kaldırıldı ve Alanar Meyve tesislerinde yapılan incelemeler sonrası Türk kirazına Çin yolu açılmış oldu. Bu gelişmelerden önce, kirazların 16 gün boyunca soğuk hava depolarında bekletilmesi Türkiye'ye diğer ihracatçı ülkelere karşı rekabetçiliğini zayıflatıyordu. Kiraz deyince, dünyanın en büyük üreticisi Türkiye ile en büyük tüketicisi Çin'i buluşturan sevkiyat, dünyanın en büyük pazarının Türk kirazına kapısının açılmasıyla hem Türkiye'nin ihracat stratejisi için hem Türk çiftçisi için de büyük önem taşıyor."