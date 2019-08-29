Türk kızı Funda olarak tanındı! Şimdi filmlere konu olacak bir hayat yaşıyor

1984'te İngiltere Sheffield'da doğan Türk kızı, öğrencilik yıllarında ailesine destek olmak için garsonluk gibi birçok işte çalıştı. Daha sonra şansını ülkedeki reality şovlarda deneyen Funda Önal, modellik ile oyunculuk yapmaya başladı.

Funda Önal, 2017 Ağustos'unda ani bir kararla İngiltere'nin en zengin iş insanlarından birinin oğlu olan Scott Sullivan'la evlendi.

Kendisine ait bir jet ile helikopter kiralama şirketi olan İngiliz damat, Türk eşinin bir dediğini iki etmedi.

Kendisini bir anda peri masalının içerisinde bulan 35 yaşındaki Önal, şimdilerde bir yandan lüks hayatının tadını çıkarırken bir yandan da oyunculuk yapıyor.

Çift geçtiğimiz yıl haziran ayında bir kız çocuk sahibi oldu.

Zengin bir iş insanı ile evli olan Funda Önal'ın yaşamı çok sayıda kişinin dikkatini çekiyor.

Funda Önal eşi ile birlikte bol bol seyahat ediyor.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yaşamına dair detayları takipçileri ile paylaşan Funda Önal'ın hamilelik sonrası düzgün fiziği de dikkat çekiyor.



