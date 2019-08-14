Türk Kızılay 51 ülkede kurban eti dağıtıyor

ZANZİBAR (AA) - Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, "Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleri olarak dünyanın dört bir yanına dağıldık. 51 ülkede 4 milyon 500 bin kişiye ulaşacağız." dedi.

Türk Kızılayın kurban çalışmaları kapsamında Zanzibar'da bulunan Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, Orta ve Güney Asya, Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da 100 noktada kurban kesimi ve dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Bu yıl ilk defa Fildişi Sahilleri, Mozambik, Zimbabve, Komor Adaları, Ruanda, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Gürcistan, Tataristan, Yunanistan ile Surinam'da kurban kesimi gerçekleştirdiklerini aktaran Yorulmaz, Türk Kızılayın 151 yıldır dünyadaki muhtaçlara destek olduğunu dile getirdi.

Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir tarafında dil, din ve ırk ayırmadan ihtiyaç sahibi insanların yanında onlara kol kanat germeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleri olarak dünyanın dört bir yanına dağıldık. 51 ülkede 4 milyon 500 bin kişiye ulaşacağız. Türk Kızılaya güvenen değerli bağışçılarının emanetlerini hisselerini dağıttık."