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Türk Kızılay 51 ülkede kurban eti dağıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz: - "Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleri olarak dünyanın dört bir yanına dağıldık. 51 ülkede 4 milyon 500 bin kişiye ulaşacağız"

ZANZİBAR (AA) - Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, "Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleri olarak dünyanın dört bir yanına dağıldık. 51 ülkede 4 milyon 500 bin kişiye ulaşacağız." dedi.

Türk Kızılayın kurban çalışmaları kapsamında Zanzibar'da bulunan Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, Orta ve Güney Asya, Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da 100 noktada kurban kesimi ve dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Bu yıl ilk defa Fildişi Sahilleri, Mozambik, Zimbabve, Komor Adaları, Ruanda, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Gürcistan, Tataristan, Yunanistan ile Surinam'da kurban kesimi gerçekleştirdiklerini aktaran Yorulmaz, Türk Kızılayın 151 yıldır dünyadaki muhtaçlara destek olduğunu dile getirdi.

Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir tarafında dil, din ve ırk ayırmadan ihtiyaç sahibi insanların yanında onlara kol kanat germeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı vesilesiyle Türk Kızılay çalışanları ve gönüllüleri olarak dünyanın dört bir yanına dağıldık. 51 ülkede 4 milyon 500 bin kişiye ulaşacağız. Türk Kızılaya güvenen değerli bağışçılarının emanetlerini hisselerini dağıttık."

Tanzanya'da Darüsselam ve Zanzibar dahil olmak üzere dört bölgede kurban kesimi yaptıklarını belirten Yorulmaz, Tanzanya genelinde 500 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tanzanya'da 69 kişinin hayatını kaybettiği tanker patlamasında yaralananları ziyaret ettiklerine de işaret eden Yorulmaz, "Tanzanya İçişleri Bakan Yardımcısıyla olay yerine gittik, yetkililerle görüştük. Hastanede yaralılarla görüştük. Türk Kızılaya herhangi bir talep varsa bu talebi karşılama noktasında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğimizi kendilerine ifade ettik." dedi.

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Tanzanya Zanzibar

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