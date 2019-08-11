Türk Kızılay 51 ülkede kurban kesiyor

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, kurban bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen hayırseverler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay'ın "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"na yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların kurban vekaletleri sayesinde kurban bereketinin dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşındığını ifade eden Kınık, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

- Kızılay'ın merhamet eli dört kıtaya uzanıyor

Türkiye'nin yanı sıra kurban bereketini açlıkla mücadele eden, doğal ve beşeri afetlerden etkilenen Afrika ve Asya ülkelerine de taşıyan Türk Kızılay, Balkanlar ve Güney Amerika'da da kurban kesimlerini gerçekleştirerek, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatıyor.

Bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya düzenleyen Kızılay; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'ın aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gambiya, Gine, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Komor Adaları, Moritanya, Mozambik, Nijer, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Namibya, Tanzanya, Uganda ve Zimbabve'nin aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri, Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Gürcistan, Kamboçya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan ve Rusya/Tataristan'ın yer aldığı Asya ülkeleri, Filistin, Irak, KKTC, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Yemen'in aralarında bulunduğu Orta Doğu ülkeleri ile Güney Amerika ülkesi Surinam olmak üzere 50 ülkede vekalet sahipleri adına kestiği kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.