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Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekat bölgesindeki insanların yardımına koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türkiye'nin ve bayrağımızın, Kızılay hilalinin o bölgede güven unsuru olduğunu müşahede ettik. Bundan önceki diğer harekatlardaki aynı manzarayı yaşadık" - "Bundan sonraki süreçte, bölgenin güvenli bir kuşağa dönüşmesinden sonra özellikle Türkiye'den gönüllü dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimizin dönüşünü kolaylaştıracak çalışmalar yürüteceğiz" - "30 bini aşkın insanı, bir ay boyunca besleyebilecek yardım malzemesi bölgeye intikal ettirildi. Düzenli olarak yardımlar dağıtılıyor"

AYŞE YILDIZ - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk bayrağının güven unsuru olduğunu belirterek, "Özellikle Türkiye'den gönüllü dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimizin dönüşünü kolaylaştıracak çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile özgürleştirilen bölgelerdeki sivil halkın ihtiyaç duyduğu acil insani destek noktasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu çerçevede bölgeye özellikle gıda destekleri, faaliyetleri duran fırınların tekrar çalıştırılabilmesi için un desteği, hijyen paketleri gibi temel insani destekler götürdüklerini aktaran Kınık, desteklerin devam ettiğini bildirdi.

Kınık, bir taraftan da sağlık tesislerinin yeninden çalıştırılması ve bölgede acil ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin verilmesi için mobil Kızılay kliniğinin bölgeye intikal ettirildiğini dile getirdi.

Hekimlerin bölgede günlük 500-600 muayeneyle hizmetlerini yürüttüğünü vurgulayan Kınık, "Tel Abyad ve Rasulayn bölgesindeki iki devlet hastanesine, terör örgütü çıkarken büyük zarar vermiş, ekipmanını da alarak boşaltmış. Sağlık Bakanlığı'mız ile iki hastanenin çok hızlı şekilde yenilenmesi ve tekrar faaliyete başlamasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.

- "Bölgeye döneceklerin geçişleri kolaylaştırılacak"

Bölgedeki çalışmaların büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreç, özellikle Akçakale Sınır Kapısı'nın Türkiye'den insani yardım geçişleri ve gönüllü olarak o bölgeye dönecek insanların geçişlerinin kolaylaştırılması için hazırlanması. Bizim depolarımızın o bölgedeki operasyonel kapasitemizin artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. İçeride özellikle uzun ve kısa vadede güven artırıcı tedbirler almak, insani ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi ve devletimizin vereceği başkaca insani görevleri gerçekleştirmek için sahadayız. 30 bini aşkın insanı, bir ay boyunca besleyebilecek yardım malzemesi bölgeye intikal ettirildi. Düzenli olarak yardımlar dağıtılıyor. Sadece Suriye'nin içerisinde değil, o bölgede Ceylanpınar, Akçakale, Nusaybin gibi o hatta etkilenmiş olan kendi vatandaşlarımıza yönelik de insani desteklerimiz sürüyor."

Bölgede yapılan askeri operasyonda sivil halkın yerleşim yerlerinin korunduğuna dikkati çeken Kınık, "Bundan sonraki süreçte, bölgenin güvenli bir kuşağa dönüşmesinden sonra özellikle Türkiye'den gönüllü dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimizin dönüşünü kolaylaştıracak çalışmalar yürüteceğiz." diye konuştu.

- "İnsanlar evlerine dönüyorlar"

Harekat insancıl ve hukuka uygun gerçekleştirildiğinden hasar oluşmadığını, dolayısıyla ilave kamp alanı, çadır kent kurulma ihtiyacının olmadığını anlatan Kınık, terör örgütü tarafından sürgün edilmiş insanların kendi evlerine döndüğünü söyledi.

Özellikle Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgede yeni mülteci kentleri, köyleri oluşturma çalışmalarının devam edeceğine değinen Kınık, "Biz de onlara destek vereceğiz. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türkiye'nin ve bayrağımızın, Kızılay hilalinin o bölgede güven unsuru olduğunu müşahede ettik. Bundan önceki diğer harekatlardaki aynı manzarayı yaşadık. İnsanlar, üzerilerinden terör baskısının, insan dışı eylemlerin kalkmasından memnuniyetini ifade ediyor." dedi.

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