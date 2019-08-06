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Türk Kızılay bayram öncesinde çocukları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:05 | Son Güncelleme

Türk Kızılay tarafından Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye edildi - Genel Müdür İbrahim Altan: - "Bayram öncesi çocukları sevindirmek için yardım faaliyetlerimiz 16 merkezde eş zamanlı gerçekleştiriliyor"

Türk Kızılay, Kurban Bayramı öncesinde hediye ettiği bayramlık kıyafetlerle ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'nde düzenlenen programda, bayram öncesi çocukları sevindirmek için kıyafet yardımı faaliyetlerinin, ülke genelindeki 16 merkezde eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Şu ana kadar 1 milyondan fazla çocuğa ulaştıklarını ifade eden Altan, ihtiyaçlarını gidermek için çocuklara bir yandan sosyal destek sağladıklarını bir yandan da oyunlarla onların gelişimlerini ilerletmeye çalıştıklarını belirtti.

Bağışçıların destekleriyle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Altan, çocukların psikososyal gelişimlerini sağlamak için destek verdiklerini, problemleriyle ilgilenerek eğitimleri için faaliyet yürüttüklerini dile getirdi.

Altan, "Bayram dolayısıyla da 150 çocuğumuzu burada giydireceğiz. Diğer merkezlerimizde de ihtiyaç durumlarına göre arkadaşlarımız çocukları giydirecek." diye konuştu.

Daha sonra çocuklarla bir süre sohbet eden Altan, ardından 150 çocuğa bayramlıklarını ve yüzer liralık giyim çeklerini verdi.

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