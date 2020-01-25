Türk Kızılay: Bölgedeki kan ihtiyacı karşılanmıştır

ANKARA, (DHA)- TÜRK Kızılay, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından duyulan kan ihtiyacının karşılandığını bildirdi, hastanelerdeki faaliyetlerin aksamaması için halkı duyarlı olmaya davet etti.

Türk Kızılay'ın Twiiter hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine! Bölgedeki kan ihtiyacı, kan merkezlerimiz tarafından karşılanmıştır. Hastanelerimizdeki faaliyetlerin engellenmemesi için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.

