Türk Kızılay Bosna Hersek'teki göçmenlere yardım gönderdi

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in Bihac bölgesinde ülkelerini terk ederek Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenler için barınma, çadır, battaniye, giyecek ve ikram malzemesi dolu 5 tır gönderdi.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölgesi Afet Lojistik Deposu'na yanaşan 5 tıra, toplam 108 çadır, 3 bin battaniye, yiyecek ve kışlık giyecek yüklendi. Buradan sabah saatlerinde yola çıkan 5 tır ve Türk Kızılay ekibi, lojistik depo görevlileri ve polisler tarafından uğurlandı.

Türk Kızılay Uluslararası Programlar Bölümü Uzmanı ve Bosna Yardım Konvoyu Sorumlusu Hüseyin Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Kızıl Haçın talebi doğrultusunda Türk Kızılay olarak Bosna Hersek'in Bihac bölgesinde sıkışıp kalmış, ülkelerini savaş nedeniyle terk eden göçmenlerin kışlık ihtiyaçları için yola çıktıklarını belirtti.

Bihac bölgesindeki göçmenlerin orada sıkışıp kaldığına işaret eden Tatar, şöyle konuştu:

"Oradaki göçmenler, daha iyi bir yaşam sürmek için Irak, İran, Pakistan, Suriye ve Afganistan'dan yola çıkan insanlar, o bölgede sıkışıp kalıyorlar. Hırvatistan'a geçişte büyük sorun yaşıyorlar ve kışı bu bölgede geçirmek zorunda kalıyorlar. Orada çetin kış şartlarında yaşayabilmeleri için Türk halkı olarak onlara yardım elimizi uzatıyoruz. En azından barınmalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz."

