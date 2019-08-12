HABER

Türk Kızılay Bulgaristan-Türkiye sınırındaki gurbetçilere içme suyu dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Bulgaristan-Türkiye sınırındaki gurbetçilere içme suyu dağıttı

SVİLENGRAD (AA) - Bulgaristan'daki hayır faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu, sıla yolundaki gurbetçilerin geçişlerini yaptığı Bulgaristan-Türkiye sınırında içme suyu dağıtmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu, Bulgar Kızılhaçın lojistik desteğiyle Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak için bekleyen ve Türkiye'den Avrupa'ya çıkış yapan araçlardaki yolculara 500 şişe su dağıttı.

Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu Başkanı Özge Doğan Irmak, AA muhabirine, "Her zaman olduğu gibi sıla yolundaki gurbetçi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların içme su ihtiyaçlarını karşılamak için destek veriyoruz." dedi.

Irmak, gurbetçilerin Avrupa'ya dönüş zamanı olan ağustosun son günlerinde, Bulgaristan'a doğru trafiğin yoğunlaşmasının beklendiğini söyledi.

Bu nedenle yolcuların su ihtiyacını gidermek için Bulgar Kızılhaçının sınıra yakın Hasköy kentindeki deposunda, içme suyu stoklarını sürekli olarak bulundurduklarını ifade eden Irmak, ülkenin birçok yerinde yetim çocuklara, yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerine yardımları aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

Irmak, "İhtiyaç sahibi ailelere ulaşarak Türk Kızılay ile Bulgar Kızılhaçının ortak afet-acil durum stoklarından temin edilen hijyen kolileri, mutfak setleri ve battaniyelerin dağıtımı gerçekleştirildi, çocuklara çeşitli hediyeler verildi." diye konuştu.

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Dr. Gündoğdu’dan olası depremlerde altında fırın bulunan binalar için uyarıDr. Gündoğdu’dan olası depremlerde altında fırın bulunan binalar için uyarı
Eren Bülbül adına kurban kesildiEren Bülbül adına kurban kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgar Kızılhaç Bulgaristan içme suyu kampanya Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu Başkanı Özge Doğan Irmak Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da yabani hayvan postları ele geçirildi

Hepsi araçta bulundu!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Edirne'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

Mobil radar tespit etti! Böyle yakalandılar

Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

'Bir güncük izin alsa cennetten gelse'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.