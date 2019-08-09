Türk Kızılay, deprem sonrası Denizli halkının yaralarını sarıyor

İSTANBUL (AA) - Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde dün peş peşe yaşanan depremlerin ardından her iki ilçede bölge halkına gıda ve barınma hizmeti veren Türk Kızılay, depremzedelere ayrıca psikososyal destek de sağlıyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay depremin olduğu ilk andan itibaren çalışmalara başladı. Afetzedelere desteğini gece boyunca sürdüren Kızılay, bölge halkının yaralarını sarıyor.

Denizli'nin Çardak ve Bozkurt ilçelerinde yaşanan depremlerin hemen ardından İzmir Bölge Afet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Denizli Şube Başkanlığının ikram araçları deprem bölgelerine konuşlandırıldı. Her iki ilçede de depremzedelerin beslenme ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılandı. Türk Kızılay'ın Bozkurt ilçesindeki ikram aracında çorba ve çay dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Denizli AFAD'ın beyaz masa aracılığıyla gönderdiği talep doğrultusunda kumanya dağıtımı yapıldı. Çardak ilçesinde yine Türk Kızılay'ın ikram aracında da çorba ve çay dağıtıldı.

Bozkurt ve Çardak ilçelerinde bugün de sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek. Türk Kızılay ekipleri, bir yandan da deprem bölgesinde sahra mutfak ekipmanlarını konuşlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.