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Türk Kızılay depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: - "Vatandaşlarımıza ve bu bölgede bulunan göçmenlere destek olmaya gayret ediyoruz. Bütün bu çabaları Kızılay 151 yıldır olduğu gibi sizlerin desteğiyle yapıyor. Gün dayanışma günü, gün birliğimizi beraberliğimizi gösterme günü. Bu bölgede bulunan insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bir kampanya başlattık"

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için "Haydi Türkiye İyilik Sensiz Olmaz" ve "Gün Elazığ İçin Birlik Olma Günü" sloganlarıyla yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için ekiplerin ve lojistik kapasitenin seferber edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, devletin çok güçlü olduğunu, yıkılanı yapacağını belirterek, millet, sivil toplum kuruluşları ve Kızılay olarak, devletin çabasına bir nebzede olsa katkı vermek istediklerini vurguladı.

Başlatılan kampanyaya ayni ve nakdi yardımların iletebileceği bilgisini veren Kınık, "Kampanyayı, 'Haydi Türkiye İyilik Sensiz Olmaz' ve 'Gün Elazığ İçin Birlik Olma Günü' sloganlarıyla başlattık. Türk Kızılay, 276 kişilik uzman ekibi ve 67 aracıyla depremzedelerin ve arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kızılay ekipleri tarafından kurulan mobil mutfaklarla yemek ihtiyacı karşılanırken soğuğun etkisini kırmak için ikram araçlarıyla da sıcak çorba, çay ve çeşitli gıda malzemeleri ikramı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kınık, depremzedelere kesintisiz hizmet için Kızılaycıların 24 saat esasına göre çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaraların sarılmasına devam ediliyor. Afet kaçamayacağımız bir olgu. Kızılay olarak geride kimseyi bırakmadan afetlere karşı eğitmek için devletimize destek olmaya gayret ediyoruz. Şu anda da sahada İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bize verilen beslenme ve barınma temelli faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımız ya akrabalarının yanında ya da Kızılay ve AFAD'ın sağladığı barınma merkezlerinde, çadırlarda geceliyorlar. Hava soğuk. Kızılay ekiplerimiz bir taraftan mobil mutfaklarımızda pişirilen yemekleri dağıtırken diğer taraftan da sabaha kadar ikram araçlarında çay, çorba sunumuna devam ediyorlar. Evlerine giremeyen vatandaşlarımıza da çadır, battaniye, yatak ve ısıtıcı yardımları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ve bu bölgede bulunan göçmenlere destek olmaya gayret ediyoruz. Bütün bu çabaları Kızılay 151 yıldır olduğu gibi sizlerin desteğiyle yapıyor. Gün dayanışma günü, gün birliğimizi beraberliğimizi gösterme günü. Bu bölgede bulunan insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bir kampanya başlattık. Dışarıda bir insanımız kalmasın, üşüyen bir yavrumuz kalmasın. Biz büyük bir milletiz. Devletimiz çok güçlü, yıkılanı yapacaktır ama biz de millet olarak, sivil toplum kuruluşları olarak, Kızılay olarak, devletimizin çabasına bir nebzede olsa katkı vermek için buradayız."

Kampanyaya katılmak isteyenler "www.kizilay.org.tr" internet adresini, bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, Kızılay şubelerini, PTT şubelerindeki Kızılay posta çeki hesabını ve 168 ücretsiz çağrı merkezini kullanabilecek.

Tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "DEPREM" yazıp kısa mesaj yollayarak da 10 lira bağışta bulunabilecek olan hayırseverler, mobil uygulama üzerinden de bağış yapabiliyor.

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deprem Kerem Kınık Türk Kızılay yardım kampanyası

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