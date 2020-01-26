Türk Kızılay depremzedelerin yaralarını sarıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve devletin ilgili kurumlarıyla eş güdüm içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Kınık, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde incelemede bulundu, depremzedeleri ziyaret etti.

Kerem Kınık gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından Elazığ ve Malatya'da AFAD'ın koordinasyonunda insani yardım, arama kurtarma ve etkilenenlere yönelik destek çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kızılayın yaklaşık 200 afet uzmanı ve 100'ü aşkın gönüllüyle hem Malatya'da hem de Elazığ'da çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Kınık, şöyle devam etti:

"Türk Afet Müdahale Planı çerçevesinde ana sorumluluğumuz olan beslenme alanında çalışıyoruz. Bu anlamda yaklaşık 6 bin öğün Elazığ'da, 2 bini aşkın da Malatya'da vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Malatya bölgesinde 2 bini aşkın çadır dağıtımı yapıldı. Battaniyeler, ısıtıcılar, yataklar bu anlamda kendilerine (depremzedelere) verildi. Elazığ'da da hakeza ihtiyaç sahiplerinin tamamına barınma ihtiyaçları verildi ve verilmeye devam ediyor. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı ve ihtiyaçlar teslim edildi. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız, devletin ilgili kurumları ve Kızılayımızla sahada eş güdüm halinde çalışıyoruz."